الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برامج تدريبية للمعلمين الجدد حول التأهيل التربوي وأنشطة التوكاتسو والذكاء الاصطناعي بمطروح

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المديرية بصدد تنظيم حزمة من البرامج التدريبية خلال إجازة منتصف العام الدراسي وقبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث يستهدف تدريب المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) بـ 9 قاعات تدريبية بديوان عام المديرية وإدارة مطروح التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي ومجمع الصفتي، بالإضافة إلى قاعة نور العلم بمدينة الحمام خاصة بمعلمي الضبعة والعلمين والحمام وذلك لمدة 4 أيام انطلاقًا من التاسعة صباح غدًا الأحد، وحتى يوم الأربعاء ٣١ يناير ٢٠٢٤، وذلك بإشراف عام إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وتنفيذ إدارة التدريب.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتي جاءت خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية يوم الثلاثاء الماضي عبر شبكة الفيديو كونفرانس. 

اجتياز التدريبات

وأكد شحاتة، أنه وفقًا لتكليفات الوزير يجب على المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) إتمام تلك البرامج التدريبية تمهيدًا لاجتياز التدريبات التي تعقدها الجهة المعنية كمرحلة أخيرة، حيث أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق بين الوزارة  والمديريات التعليمية.

المعلمين الجدد

وأشار وكيل المديرية، إلى أنه وفقًا للتعليمات الوزارية تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، بإضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها الجهة المعنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف المحافظات وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.

وكيل تعليم مطروح البرامج التدريبية الفصل الدراسي الثاني مطروح إجازة منتصف العام الدراسي

مواد متعلقة

وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

جيروزاليم بوست: حماس الفائز الحقيقى فى حرب غزة وتقود مفاوضات إنهاء الحرب

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل