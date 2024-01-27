برامج تدريبية للمعلمين الجدد حول التأهيل التربوي وأنشطة التوكاتسو والذكاء الاصطناعي بمطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المديرية بصدد تنظيم حزمة من البرامج التدريبية خلال إجازة منتصف العام الدراسي وقبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث يستهدف تدريب المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) بـ 9 قاعات تدريبية بديوان عام المديرية وإدارة مطروح التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي ومجمع الصفتي، بالإضافة إلى قاعة نور العلم بمدينة الحمام خاصة بمعلمي الضبعة والعلمين والحمام وذلك لمدة 4 أيام انطلاقًا من التاسعة صباح غدًا الأحد، وحتى يوم الأربعاء ٣١ يناير ٢٠٢٤، وذلك بإشراف عام إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وتنفيذ إدارة التدريب.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتي جاءت خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية يوم الثلاثاء الماضي عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

اجتياز التدريبات

وأكد شحاتة، أنه وفقًا لتكليفات الوزير يجب على المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) إتمام تلك البرامج التدريبية تمهيدًا لاجتياز التدريبات التي تعقدها الجهة المعنية كمرحلة أخيرة، حيث أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق بين الوزارة والمديريات التعليمية.

المعلمين الجدد

وأشار وكيل المديرية، إلى أنه وفقًا للتعليمات الوزارية تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، بإضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها الجهة المعنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف المحافظات وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.