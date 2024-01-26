منتخب مطروح للسباحة يشارك فى بطولة المحافظات الحدودية لمراكز الشباب بشرم الشيخ

وصلت اليوم الجمعة بعثة محافظة مطروح، للمشاركة بطولة السباحة للأولمبياد المحافظات الحدودية لمراكز الشباب بشرم الشيخ، وذلك خلال الفترة من 26 يناير وحتى 30 يناير الجاري، والتي تنظمها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة.

تأتي البطولة تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، والدكتور وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة مراكز الشباب، وإشراف كابتن سامى حسن مدير إدارة مراكز الشباب، و كابتن باسط ونيس مسؤول الأنشطة بإدارة مراكز الشباب.

تكريم الفرق الفائزة فى مسابقة صيد الأسماك للهواة

وفى سياق أخر كان قد كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الثلاثاء الماضي، المنظمين والفرق الفائزة فى مسابقة صيد الأسماك للهواة الذي نظمه أمانة حزب حماة الوطن في مطروح، بالتعاون مع جمعية صيادين بمطروح.

حضر فعالية التكريم اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة وطن بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعبدالناصر تماوى رئيس جمعية صيادين مطروح، والشيخ عبدالمالك تماوى شيخ الصيادين بمطروح، والفرق المشاركة ببطولة الصيد للهواة نهاية الشهر الماضى بمشاركة 78 متسابقًا، من13 فريقًا منهم 4 فرق سيدات و9 فرق رجال.

ورحب اللواء خالد شعيب، بمثل هذه المسابقات التى تخلق روح المنافسة الطيبة بين الفرق المشاركة، مع أهمية استغلال امكانيات وموارد مطروح خاصة أنها تطل على ساحل يمتد إلى 450 كم على البحر الأبيض المتوسط مما يدعونا إلى استثمار ذلك خاصة الثروة السمكية وزيادة الإنتاج.

وذلك ما تسعى اليه جهود الدولة حاليا مع الترحيب بكافة المقترحات مع تشجيع الصيادين والهواة على تنظيم المزيد من تلك المسابقات الرياضية بما يعود بالنفع والاستغلال الأمثل للثروة السمكية، وكذلك الترويج السياحى للمحافظة مع ما تمثلة هواية صيد الأسماك من سياحة ترفيهية وتشجيع الرياضة والمنافسة.