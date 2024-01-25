الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأى طوارئ وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن مع ما شهدته عدد من  مدن المحافظة الساحلية اليوم  الخميس  من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة. 

-التغيرات الجوية

كما وجه محافظ مطروح لشركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية  وقطاع كهرباء  مطروح بالاستعداد الجيد  للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولًا بأول نظرًاً للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة،مع متابعة سيولة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق.

-مجلس مدينة العلمين

حيث كثف مجلس مدينة العلمين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح جهود رفع وإزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولى الساحلى خاصه أمام قرية سيدي عبدالرحمن. 

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محافظ مطروح حالة الطقس غير المستقر رفع درجة الاستعداد مطروح غرفة عمليات المحافظة

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