الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة "يوم في حب مصر" تستأنف عملها لإنهاء قوائم الانتظار بجراحات الأنف والأذن

قافلة يوم في حب مصر
قافلة "يوم في حب مصر

استأنفت مديرية الصحة بمطروح، اليوم الخميس، أعمال القافلة الطبية المجانية "يوم فى حب مصر" التى تم تنظيمها لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى مطروح العام.

ورصدت “الدستور” أعمال القافلة فى يومها الأول بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور صبري شعبان مدير المستشفى.

القافلة الطبية المجانية

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، لـ"الدستور، إنه تم استئناف أعمال القافلة الطبية المجانية اليوم فى تخصص جراحات الأنف والأذن والحنجرة وذلك للقضاء قوائم الانتظار حيث بدء الأطباء منذ صباح اليوم فى إجراء العمليات وتستمر العمليات حتى غدا الجمعة فى ذات التخصص.

واوضح ان ذلك يأتى بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية والقطاع غير الحكومي من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين بمحافظة مطروح تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى أن القافلة السابقة أجرت عمليات جراحية لـ110 حالات من أبناء محافظة مطروح ومستمرون حتى انتهاء قوائم الانتظار.

قوائم الانتظار

وأكد أن بعد الانتهاء من العمليات الجراحية فى القافلة الطبية المجانية التي تستمر على مدار يومان تنتهى قوائم الانتظار فى الأنف والأذن والحنجرة.

قافلة
قافلة "يوم في حب مصر
قافلة
قافلة "يوم في حب مصر
قافلة
قافلة "يوم في حب مصر
قافلة
قافلة "يوم في حب مصر
1000126640
1000126640
1000126641
1000126641
جراحات الانف والاذن والحنجرة قافلة طبية مجانية يوم في حب مصر مديرية الصحة بمطروح وكيل صحة مطروح

مواد متعلقة

"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة.. غدًا

وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الأطفال حديثى الولادة وأقسام الاستقبال بمستشفى الأطفال

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

مع أنباء رفض الرئيس السيسي اتصال نتنياهو.. صحف عالمية: إسرائيل أثارت غضب مصر

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل