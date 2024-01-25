قافلة "يوم في حب مصر" تستأنف عملها لإنهاء قوائم الانتظار بجراحات الأنف والأذن

استأنفت مديرية الصحة بمطروح، اليوم الخميس، أعمال القافلة الطبية المجانية "يوم فى حب مصر" التى تم تنظيمها لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى مطروح العام.

ورصدت “الدستور” أعمال القافلة فى يومها الأول بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور صبري شعبان مدير المستشفى.

القافلة الطبية المجانية

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، لـ"الدستور، إنه تم استئناف أعمال القافلة الطبية المجانية اليوم فى تخصص جراحات الأنف والأذن والحنجرة وذلك للقضاء قوائم الانتظار حيث بدء الأطباء منذ صباح اليوم فى إجراء العمليات وتستمر العمليات حتى غدا الجمعة فى ذات التخصص.

واوضح ان ذلك يأتى بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية والقطاع غير الحكومي من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين بمحافظة مطروح تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى أن القافلة السابقة أجرت عمليات جراحية لـ110 حالات من أبناء محافظة مطروح ومستمرون حتى انتهاء قوائم الانتظار.

قوائم الان تظار

وأكد أن بعد الانتهاء من العمليات الجراحية فى القافلة الطبية المجانية التي تستمر على مدار يومان تنتهى قوائم الانتظار فى الأنف والأذن والحنجرة.

قافلة "يوم في حب مصر

قافلة "يوم في حب مصر

قافلة "يوم في حب مصر

قافلة "يوم في حب مصر

1000126640