الأحد 21 يناير 2024
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محافظات

"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة.. غدا

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، يومى الإثنين والثلاثاء ٢٢ - ٢٣ يناير الجارى قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة التابعة لمركز الضبعة، وذلك في إطارتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة. 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا. 

 

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء - التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالاضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

 

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة مظلة الحماية الاجتماعية مطروح الضبعة

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