الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

طالب بمدرسة "الضبعة النووية": فخور بالمشاركة فى تحقيق الحلم .. شكرًا للرئيس السيسى

طالب بمدرسة الضبعة
طالب بمدرسة الضبعة النووية

تعد محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، من أهم المشاريع القومية في تاريخ مصر، وتسعي هيئة المحطات النووية لبناء جيل من الفنيين من الشباب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عبر مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.   

 قال السيد محمد زايد، طالب بمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه طالب في الفرقة الرابعة بقسم الميكانيكا بالمدرسة النووية، والتحق بالمدرسة للمشاركة فى تحقيق حلم مصر وهو التطوير ودخول عصر النووي.

 

 أقسام المدرسة  

وأوضح أن المدرسة بها 3 أقسام هي " الإلكترونيات، الكهرباء"، بالإضافة إلى قسم الميكانيكا والذي ينقسم إلى "الخراطة واللحام"، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الطلاب المقيدين بالمدرسة بعناية للمشاركة فى تحقيق حلم مصر "لينا شرف المشاركة وبنشكر الرئيس السيسي على دعمه لينا".

المفاعل النووي

وأكد على أن حلم مصر النووي تحقق فى عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن جميع الطلاب داخل مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية يجتهدون ليكونوا من المتفوقين ليساهموا فى تحقيق الحلم "اتجمعنا من جميع أنحاء مصر للمشاركة فى بناء وتشغيل المفاعل النووي". 

 

مشروعات تنموية وقومية تم إنشاؤها فى عهد الرئيس السيسي فى ربوع جمهورية مصر العربية وفى محافظة مطروح أولى الرئيس اهتمامًا استثنائيًا، حيث تم إنشاء مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية والتي من أهدافها إعداد كوادر مصرية قادرة على العمل فى محطة الضبعة النووية.

وقال الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي حيث تم البدء في أعمال الإنشاء  عام 2016 على مساحة 8.5  فدان وتم افتتاحها في عام 2018.

 مدرسة الضبعة النووية

وأوضح أن مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية تضم مبنى الإدارة المدرسية والفصول الدراسية بعدد 15 فصلًا، بالإضافة إلى المعامل المتخصصة ومعامل الحاسب الآلي وفصول الأنشطة وصالة الجيم المجهزة بأحدث الأجهزة و2 فندق إقامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بعدد 106 غرف والورش والتي تضم ورش الميكانيكا والإلكترونيات والكهرباء.

دخول عصر النووي مدرسة الضبعة النووية تحقيق حلم مصر مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية الرئيس السيسي

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