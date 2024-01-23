تدريبات عملية لطلاب مدرسة الزراعة المطرية بمركز التنمية المستدامة بمطروح

قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن مركز التنمية المستدامة يستعد لتنظيم برامج تدريبية عملية لطلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية، حيث تهدف البرامج إلى تأهيل الطلاب وتمكينهم من دخول سوق العمل في مجال الزراعة المطرية، وتعريفهم بأساليب المناهج العلمية والعملية المتعلقة بهذا المجال. يقوم المركز بتدريب الطلاب على الأنشطة الزراعية المختلفة التي يدرسونها نظريًا خلال العام الدراسي.

_ زراعات الصوب

وأوضح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن البرامج تتضمن برامج تدريبًا عمليًا على تركيب الصوب الزراعية حيث يتم تنفيذ التدريب على مدار يومين في الأسبوع، بهدف تحسين زراعات الصوب في مدرسة الزراعة المطرية وتعزيز إنتاجيتها. يتم العمل في تعاون وثيق مع مديرية التربية والتعليم ، بهدف تعزيز جميع البرامج التعليمية المتعلقة بتحسين كفاءة الطلاب في هذا المجال. وتهدف هذه الجهود إلى تخريج متخصصين واعدين في مجال الزراعة المطرية من أول مدرسة متخصصة في هذا المجال في مصر.

_ مركز البحوث التطبيقية

وأشار إلى أنه تتم التدريبات في منطقة البحوث التطبيقية بالقصر، وتحت إشراف الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، وعلى عبد الحاكم، مدير مركز التدريب، وسهير ممدوح، مديرة مدرسة الزراعة المطرية والفريق الفنى المتخصص بمركز البحوث التطبيقية.

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