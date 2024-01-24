"تعليم مطروح" تناقش أطر تنفيذية جديدة لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المديرية بصدد إتخاذ إجراءات تنفيذية جديدة لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي مع استئناف مبادرة (اتعلم.. اتحصن) للإخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والرائدات الصحيات، والتي تم تدشينها العام الماضي، مشيرًا إلى أنها تشمل دورات تدريبية مكثفة وورش عمل تستهدف التبصير بخطورة ظاهرة التسرب التعليمي والسبل المتاحة لمواجهتها، استمرارًا لمنظومة التعاون الإيجابية بين التربية والتعليم والأزهر والمديرية الصحية والمجلس القومي للسكان، وفق توجيهات قائد الإقليم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.



مواجهة التسرب التعليمى

وفي إطار تنفيذ تلك الإجراءات، عقد إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، اجتماعا مع لجنة مواجهة التسرب التعليمى بديوان تعليم مطروحـ تناول خلاله الأطر التنفيذية لتنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى أن تعليم مطروح أعد قاعدة بيانات تفصيلية تشمل كافة المتسربين من التعليم خاصة بالمرحلة الإعدادية، موضحا أنه سيتم التحرك من هذا المنطلق لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي ومن خلال استمرار تفعيل المبادرة والتي تم تدشينها العام الماضي والتي جاءت نتائجها إيجابية من خلال المؤشرات القياسية التي قامت بها إدارتي التعليم الابتدائي والإعدادي وتوجيه عام التربية الاجتماعية.

_ ورش العمل التبصيرية

وأوضح شحاتة، أن استمرار المبادرة ومواصلة تنظيم ورش العمل التبصيرية تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالطالب علميًا وثقافيًا واجتماعيًا وحمايته من أخطار التسرب التعليمي، كذلك تعريف الإخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والأزهر والرائدات الريفيات بالدور المنوط بهم لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بخطورة التسرب، بالإضافة إلى تنمية مهارات الإخصائي الاجتماعي في دراسة الظواهر الاجتماعية والتعرف على أسبابها وطرق علاجها وتنمية مهاراتهم في سبل التواصل والاتصال مع المجتمع الخارجي للحد من ظاهرة التسرب.

أسباب التسرب التعليمي

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن ورش العمل ستتم تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية وإدارات التدريب والتعليم الابتدائي والإعدادي والعلاقات العامة والإعلام، ويتم تنفيذها للوقوف على أسباب التسرب التعليمي وكيفية مواجهة حالات التسرب وبحث الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهره وخطط العلاج القادرة على الحد بصورة كبيرة من تلك الظاهرة.