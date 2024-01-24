الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية فى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في منطقة مطروح الأزهرية.

وتفقد فضيلة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية، أعمال التصحيح بمركزي بنين مطروح النموذجي، والدكتور عبد الحليم محمود، مشددًا على الالتزام والتركيز الشديد في عملية التصحيح ومراعاة مصلحة الطالب، وإعطاء الطالب حقه كاملًا، ومراجعة ورقة الإجابة بكل دقة، وتنظيم العمل في مركز التصحيح وكنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية.

كما وجَّه رؤساء المركز بضرورة توفير الجو المناسب والملائم للمصححين، ليتم التصحيح في هدوء واستقرار.

وبلغ عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية 1830 تلميذًا وتلميذة، وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 1830 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 41 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

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