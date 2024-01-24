رئيس مرسي مطروح: رصف تجمع البورمة والعمدة فرج وطبقة أساس للمجمع بالطريق الدولي

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح استكمال أعمال الرصف، مع مديرية الطرق، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز 2023-2024، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، تلبية لمطالب أهالي المنطقة.

_ أعمال الرصف

أكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي استمرار أعمال الرصف لتجمع البورمة التابع للمركز على الدائري طبقا لتوجهات المحافظ خلال زيارته للتجمع بالرصف بالخطة الاستثمارية 2023-2024، الذي يخدم التجمعات السكنية والمدارس ويخدم كافة الخدمات لخدمة التجمع.

_ عملية تطوير شاملة



وأشار عبد المجيد الي مواصلة العمل علي قدم وساق باستكمال رصف شارع العمدة فرج وجاري إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ضمن خطة الرصف 2023-2024، وذلك بعد نقل جميع الاكشاك العشوائية، تمهيدا لعملية التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف، تلبية لمطالب أهالي المنطقة.

وأكد على أنه تابع رئيس مدينة مرسى مطروح الأعمال الجارية بشارع المجمع بالكيلو ٢ خلف الموقف من الطريق الدولي، بوضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن خطة الرصف 2023-2024 بالإضافة إلي أعمال رفع كفاءة شوارع عزبة العجارمة من ناحيه مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة على بن طالب ضمن خطة الرصف 2023-2024، واستمرار أعمال أرصفة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة للمطالب، ليليق بسكان المنطقة بالشكل الحضاري مشيرًا الي الانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر تركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية من ناحية علم الروم.



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