"الدستور" داخل مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (صور)

مشروعات تنموية وقومية تم إنشاؤها فى عهد الرئيس السيسي فى ربوع جمهورية مصر العربية وفى محافظة مطروح أولى الرئيس اهتماما استثنائيا، حيث تم إنشاء مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية والتي من أهدافها إعداد كوادر مصرية قادرة على العمل فى محطة الضبعة النووية.

ورصدت “الدستور” وجود الطلاب داخل الورش خلال جولتها بمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

وقال الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي حيث تم البدء في أعمال الإنشاء عام ٢٠١٦ على مساحة ٨ ونصف فدان وتم افتتاحها في عام ٢٠١٨.

_ مدرسة الضبعة النووية

وأوضح أن مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية تضم مبنى الإدارة المدرسية والفصول الدراسية بعدد ١٥ فصلا، بالإضافة إلى المعامل المتخصصة ومعامل الحاسب الآلي وفصول الأنشطة وصالة الجيم المجهزة بأحدث الأجهزة و٢ فندق إقامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بعدد ١٠٦ غرف والورش والتي تضم ورش الميكانيكا والإلكترونيات والكهرباء.

_ خدمة المشروع الأكبر لمصر

وأشار إلى أنه تم تخريج دفعتين كل دفعة تضم ٧٥ طالبا بإجمالي ١٥٠ طالبا متخصصا فى الطاقة النووية وتم تعيينهم فى محطة الضبعة النووية، مؤكدا أن المدرسة تعمل على تخريج طلاب قادرين على خدمة المشروع الأكبر لمصر والاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء.

1000124516

1000124559

1000124547

1000124524

1000124509

1000124519

1000124539

1000124541

1000124584

1000124540

1000124572

1000124582

1000124571

1000124578

1000124545

1000124512

1000124588

1000124577

1000124566

1000124554

1000124521

1000124542