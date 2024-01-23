"الدستور" داخل مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (صور)
مشروعات تنموية وقومية تم إنشاؤها فى عهد الرئيس السيسي فى ربوع جمهورية مصر العربية وفى محافظة مطروح أولى الرئيس اهتماما استثنائيا، حيث تم إنشاء مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية والتي من أهدافها إعداد كوادر مصرية قادرة على العمل فى محطة الضبعة النووية.
ورصدت “الدستور” وجود الطلاب داخل الورش خلال جولتها بمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.
وقال الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي حيث تم البدء في أعمال الإنشاء عام ٢٠١٦ على مساحة ٨ ونصف فدان وتم افتتاحها في عام ٢٠١٨.
_ مدرسة الضبعة النووية
وأوضح أن مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية تضم مبنى الإدارة المدرسية والفصول الدراسية بعدد ١٥ فصلا، بالإضافة إلى المعامل المتخصصة ومعامل الحاسب الآلي وفصول الأنشطة وصالة الجيم المجهزة بأحدث الأجهزة و٢ فندق إقامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بعدد ١٠٦ غرف والورش والتي تضم ورش الميكانيكا والإلكترونيات والكهرباء.
_ خدمة المشروع الأكبر لمصر
وأشار إلى أنه تم تخريج دفعتين كل دفعة تضم ٧٥ طالبا بإجمالي ١٥٠ طالبا متخصصا فى الطاقة النووية وتم تعيينهم فى محطة الضبعة النووية، مؤكدا أن المدرسة تعمل على تخريج طلاب قادرين على خدمة المشروع الأكبر لمصر والاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء.