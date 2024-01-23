وكيل "تعليم مطروح" يتابع ختام امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا بمدرسة الضبعة بنات

أجرى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بجولة تفقدية لمتابعة مسار العملية الامتحانية بمدرسة الضبعة الثانوية بنات، حيث أدت الطالبات امتحان اليوم الأخير إلكترونيا في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، ومادة الأحياء فترة ثانية لمدة ساعة ونصف

أداء الامتحان بنسبة 100%

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن العملية الامتحانية بصفة عامة سارت وسط أجواء آمنة وهادئة بكافة أرجاء مطروح مشيرا أن طلاب الصف الاول الثانوي نجحوا في دخول المنصة المركزية الخاصة بالامتحانات الالكتروني وأداء الامتحان بنسبة مائة في المائة.

العملية الامتحانية

وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية والوزن النسبي لها بما يغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية قامت بالتواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتي أفادت أن العملية الامتحانية بالصف الأول الثانوي تسير في وضعها الصحيح وفق الضوابط الامتحانية ولم تتلق أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور.

وفى سياق اخر كان قد عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عدة اجتماعات مع إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وذلك بديوان تعليم مطروح بحضور مسئولي التطوير التكنولوجي وبعض معلمي المرحلة الثانوية.

منصة تعليمية

وناقش وكيل تعليم مطروح خلال تلك الاجتماعات الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء منصة تعليمية لخدمة الطلاب تشمل شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية كذلك إنشاء منصة إمتحانات إلكترونية لكافة المواد الدراسية بدون استخدام الانترنت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال بنك أسئلة شامل يعده صفوة من المعلمين، بالإضافة إلى تدشين أبليكشن (استمارة إلكترونية) لمتابعة عمل الموجهين والمتابعين في سبيل انضباط العملية التعليمية والإدارية بكافة المؤسسات التربوية بأرجاء المحافظة.

امتحانات الصف الأول الثانوي

امتحانات الصف الأول الثانوي

امتحانات الصف الأول الثانوي