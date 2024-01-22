رئيس مياه مطروح يتابع أعمال إعادة تأهيل المحطات بواحة سيوة

تفقد الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أعمال إعادة تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم الصغير "الجارة" ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز "الدكرور" بواحة سيوة.

_ محطة ازالة الحديد والمنجنيز



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن الشركة تقوم بإعادة تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز في قرية أم الصغير بسيوة، والتي تعمل بطاقة إنتاجية قدرها 1000 م3/يوم أو 50 م3/ساعة بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي القرية البالغ عددهم تقريباً 700 نسمة. بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز في منطقة الدكرور، والتي تعمل بطاقة إنتاجية قدرها 5000 م3/يوم بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه، والتي تخدم مدينة سيوة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المحطات، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقليل الفاقد والتلوث، وتوفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي للمواطنين، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. حيث أن المياه تتضمن خصائصها ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز بها، حيث تقوم المحطات بإزالة هذه العناصر وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، حفاظًا على صحة أهالي مدينة سيوة وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات لهم.

_ تنفيذ الخطة الاستثمارية



وأشار رئيس مياة مطروح إلى أنه يتابع باستمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة في المحافظة، وأنه يسعى لتنفيذ المزيد من المشروعات والمبادرات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحقيق رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

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