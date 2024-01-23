الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثاني.. انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بزاوية العوامة في مطروح

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصلت فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح، بقرية زاوية العوامة التابعة لمدينة الضبعة، لليوم الثانى على التوالي وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.  

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

التخصصات الطبية التي تضمها القافلة

وتضم القافلة الطبية المجانية عده تخصصات منها "الأطفال،  الباطنة، الجراحة، الأسنان، أمراض النساء " بالإضافة إلي  التثقيف الصحى وإجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلي المستشفيات.

وفى سياق آخر، كانت قد اعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح، عن استكمال أعمال القافلة الطبية المجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام تحت شعار "يوم فى حب  مصر" تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وذلك يومى الخميس والجمعة القادمين 25 و26 يناير الجاري.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، إنه يتم القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات بمختلف التخصصات عن طريق إيجاد حلول غير تقليدية وبالتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

 إقامة قافلة طبية مجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام

 وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه جرى التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بمطروح وعدد من الأطباء الاستشاريين وإخصائى الأنف والأذن بالقطاع غير الحكومى من أبناء محافظة مطروح، على إقامة قافلة طبية مجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام لخدمة المرضى بمحافظة مطروح، والقضاء علي قوائم الانتظار يومى الخميس والجمعة القادمين.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مديرية الصحة ستستقبل قافلة طبية تضم فريقا متميزا من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من أطباء القطاع غير الحكومي الخميس والجمعة القادمين 25 - 26 يناير الجارى، لاستكمال اعمال القضاء على قائمة الانتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام، ومن المتوقع إجراء ما يقرب من 100 عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة على مدار يومين، والتي تم توقيع الكشف عليها سابقًا وتحدد لها موعد سابق وأنهت كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

القافلة الطبية المجانية مديرية الصحة بمطروح محافظ مطروح مطروح قرية زاوية العوامة

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