رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم 12 طالبة من حافظات القرآن الكريم

كرم فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، 12 طالبة من حافظات القرآن الكريم واللاتي فُزن في المسابقة التي أجراها المعهد خلال الفصل الدراسي الأول، في حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده، وذلك بحضور مدير إدارة التعليم النوعي فضيلة الشيخ إبراهيم السباعي، وعميد المعهد فضيلة الشيخ كمال حمادة، ووكلاء المعهد وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر معهد فتيات قراءات مطروح.

وأعرب فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، عن بالغ سعادته بهذا المستوى والجهد المبذول من الطالبات ومن إدارة التعليم النوعي، والمعهد ومعلميه.

الفهم الصحيح للإسلام

وأوضح فضيلته، أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، من أكرمهم أكرمه الله، موصيا الطالبات بضرورة التمسك بكتاب الله؛ لأنه الثابت الصحيح الذي لا يوجد فيه جدال، والبُعد عن التشدد والعمل بالفهم الصحيح للإسلام الحنيف.

توزيع شهادات التقدير والجوائز

وفي نهاية التكريم تم توزيع شهادات التقدير والجوائز المالية على الطالبات، وأعربت الطالبات عن شكرهن وتقديرهن لمعلميهن وإدارة المعهد على تحفيزهن.