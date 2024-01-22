الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم 12 طالبة من حافظات القرآن الكريم

فضيلة الشيخ عبد
فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم

كرم فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، 12 طالبة من حافظات القرآن الكريم واللاتي فُزن في المسابقة التي أجراها المعهد خلال الفصل الدراسي الأول، في حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده، وذلك بحضور مدير إدارة التعليم النوعي فضيلة الشيخ إبراهيم السباعي، وعميد المعهد فضيلة الشيخ كمال حمادة، ووكلاء المعهد وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر معهد فتيات قراءات مطروح.

وأعرب فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، عن بالغ سعادته بهذا المستوى والجهد المبذول من الطالبات ومن إدارة التعليم النوعي، والمعهد ومعلميه.

الفهم الصحيح للإسلام

وأوضح فضيلته، أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، من أكرمهم أكرمه الله، موصيا الطالبات بضرورة التمسك بكتاب الله؛ لأنه الثابت الصحيح الذي لا يوجد فيه جدال، والبُعد عن التشدد والعمل بالفهم الصحيح للإسلام الحنيف.

 توزيع شهادات التقدير والجوائز

وفي نهاية التكريم تم توزيع شهادات التقدير والجوائز المالية على الطالبات، وأعربت الطالبات عن شكرهن وتقديرهن لمعلميهن وإدارة المعهد على تحفيزهن.

 

الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية منطقة مطروح الأزهرية مطروح الفصل الدراسي الأول القرآن الكريم

مواد متعلقة

أزهر مطروح: ختام امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى للفصل الدراسى الأول

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

"لقوه مع بنتهم في الشقة"… ضبط سيدة وزوجها طعنا طالبا بالدقهلية

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

قناة السويس تتدخل وتنقذ سفينة تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

الزمالك يكشف سبب تأخر حل أزمة القيد على موقع "فيفا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة