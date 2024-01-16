هدوء واستقرار امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمطروح الأزهرية

شهدت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة مطروح الأزهرية قدرًا كبيرًا من الهدوء والاستقرار في يومها الأول، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبدالعظيم سالم عملية وصول الأسئلة إلى جميع اللجان، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات بلجنة مجمع مطروح النموذجي، حيث اطمأن على انتظام سير العملية الامتحانية، والتزام الجميع بالقواعد المنظمة للامتحانات، مناقشًا الطلاب حول مستوى الأسئلة، والورقة الامتحانية، موصيًا رؤساء اللجان بتوفير كل سبل الراحة والهدوء النفسي للطلاب.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى)، والتفسير والحديث.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم سالم أن منطقة مطروح الأزهرية أنهت كل استعدادها التام بشأن امتحانات الشهادتين بتجهيز 41 لجنة لاستقبال 3212 طالبًا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات، وكذلك إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين، والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.



وأضاف أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كل التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد بهدف خروج المنطقة بالشكل اللائق بها.

وبلغ عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية (1830) تلميذًا وتلميذة، وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية (1830) طالبًا وطالبة، موزعين على (41) لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثلاثة.



ويؤدي تلاميذ الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، على أن تختتم امتحاناتهم يوم الإثنين 22/1/2024، بمادتى اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع لتلاميذ المعاهد النموذجية والخاصة، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في الفقه واللغة العربية (ورقة أولي) (التفسير والحديث)، وتنتهى امتحاناتهم الثلاثاء 23/1/2024، في مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.