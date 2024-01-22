الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات قافلة فى حب مصر الطبية بمطروح الخميس القادم

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تواصل محافظة مطروح، جهودها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة في الإسراع لإنهاء قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية وتقديم خدمة طبية متميزة وسريعة ولائقة بأهالي محافظة مطروح، مع تكثيف وتكاتف الجهود لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى واسرهم وتيسيرًا على مرضى جراحات الأنف والاذن والحنجرة وللقضاء على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية اللازمة والمؤجلة. 

 

وتستكمل مديرية الشؤون الصحية بمطروح، يومى الخميس والجمعة القادمين 25 و26 يناير الجاري،  أعمال القافلة الطبية المجانية لإجراء جراحات الانف والاذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام تحت شعار "يوم فى حب  مصر" تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

 

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات بمختلف التخصصات عن طريق ايجاد حلول غير تقليدية وبالتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى جرى التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بمطروح  وعدد من الاطباء الاستشاريين واخصائى الأنف والأذن بالقطاع غير الحكومى من ابناء محافظة مطروح على اقامة قافلة طبية مجانية لإجراء جراحات الانف والاذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام لخدمة المرضى بمحافظة مطروح والقضاء علي قوائم الانتظار يومى الخميس والجمعه القادمين. 


وأضاف  وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن  مديرية الصحة ستستقبل قافلة طبية تضم فريق متميز من جراحي الأنف والاذن والحنجرة من اطباء القطاع غير الحكومي الخميس والجمعة القادمين 25 - 26 يناير الجارى لإستكمال اعمال القضاء على قائمة الإنتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والاذن بمستشفى مطروح العام ومن المتوقع إجراء ما يقرب من  100 عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة على مدار يومان والتي تم توقيع الكشف عليها سابقًا وتحدد لها موعد سابق وانهت كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

وأشار سالم، الى انه تم إجراء 110 عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة في تخصص الأنف والاذن بمستشفى مطروح العام علي مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين 18 و19 يناير  ضمن اعمال القافلة الطبية بمستشفى مطروح العام والتى تحمل شعار "يوم فى حب مصر" بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بمطروح ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

يوم في حب مصر صحة مطروح القافلة الطبية المجانية جراحات الانف والاذن والحنجرة مطروح

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