محافظ مطروح ينفي ظهور مرض الإبل "أبونهيف" بالمحافظة

نفى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ظهور مرض على الإبل ونفوق بعضها، وفق تقرير تلقاه من لجنة شكلتها مديرية الطب البيطري، أجرت معاينة على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح، أنه تم تشكيل لجنة انتقلت على الفور إلى منطقة الشكوى بقرية العميد بالكيلو ۷۳ بالحمام، لفحص وبحث الشكوى والاستفسار عن مرض بالإبل يسمى لدى البادية (أبونهيف)، وفق ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت اللجنة بمقابلة صاحب المنشور، الذي أفاد أنه قد قام بنقل هذه الصور من إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الليبية وأعاد نشرها مرة أخرى بقصد التوعية للمربيين في حال حدوث هذا المرض في المنطقة أو المحافظة، علمًا بأنه يتم إجراء تقصي شهري من إدارة الإبيديميولوجي بالمديرية عن الأمراض الوبائية ولم يتم رصد اشتباه لأي مرض.

تنمية الثروة الحيوانية

بينما وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجهود مديرية الطب البيطري في المتابعة العاجلة للشكوى، في إطار جهود أجهزة المحافظة المستمرة والمعنية بتنمية الثروة الحيوانية بمطروح والحفاظ عليها.

وفي سياق أخر، أعلن محافظ مطروح عن بدء تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين مطلع الأسبوع المقبل بمستشفيات (سيوة المركزى - رأس الحكمة المركزى)، استكمالا لتنفيذًا رؤية القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمحافظات الحدودية ومنها محافظة مطروح.

اعتماد تكويد مستشفى رأس الحكمة المركزي وسيوة المركزي بالمجالس الطبية المتخصصة

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم اعتماد تكويد مستشفى رأس الحكمة المركزي ومستشفى سيوة المركزي واعتمادهما بالمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة لتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين، وسيتم التشغيل التجريبي وتشكيل اللجان الثلاثية وتدريب المسئولين القائمين بالعمل على الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة لمدة أسبوع لتكون المستشفيات المعتمدة على استعداد لتلقي طلبات المواطنين لاستصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة من مطلع الأسبوع المقبل.