"حماة الوطن" بمطروح يهنئ قيادات الشرطة بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة

قال النائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن وفد برئاسة الحاج أحمد سعد العميري، أمين مركز النجيلة قدم، التهنئة لقيادات الشرطة بالنجيلة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية برفقه قيادات الحزب بالمركز من الأمناء المساعدين والأمانات النوعية.

- الشرطة المصرية

وهنأ النائب عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والقيادات والضباط والأفراد بالشرطة المصرية، كما قدم التهنئة للواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح والقيادات والضباط والافراد بالمحافظة، بمناسبة الذكري الثانية والسبعين لعيد الشرطة، مؤكدا ان 25 يناير سيظل شاهدًا على بسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبنى المحافظة رغم قلة أعدادهم وضعف أسلحتهم.

_ ذكرى معركة الإسماعيلية

ونقل أمين مركز النجيلة تحيات النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح لقيادات الشرطة في عيدهم الـ72 بمناسبة عيد الشرطة داعيًا المولي عز وجل أن يوفقهم جميعًا للعمل نحو تقدم وازدهار وطننا الغالي، متمنيًا لسيادتكم دوام التوفيق والسداد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

وتحتفل الدولة في 25 من يناير كل عام بذكرى معركة الإسماعيلية 1952 وسط مشاركة شعبية كبيرة تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التي راح ضحيتها نحو 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة.

وكانت قد احتفلت محافظة مطروح، اليوم الخميس، الخامس والعشرين من يناير، بعيد الشرطة الذى يواكب الذكرى 72 لمعركة الإسماعيلية وبسالة رجال الشرطة في مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1952 من أجل الحفاظ على كرامة المصريين.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح واللواء محمد هيثم حلمى قائد المنطقة الغربية بحضور قيادات مديرية أمن مطروح وقوات الافرع بالمنطقة الغربية، بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين ضحوا بكل نفيس وغالي دفاعا عن وطنهم وحفظ أمنه واستقراره، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وذلك بالنصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن الجديد بالطريق الدولي الساحلي مرسي مطروح السلوم.