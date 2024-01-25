الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار متوسطة على مرسى مطروح.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شوارع مطروح
شوارع مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم، سقوط أمطار متوسطة على الشوارع والميادين الرئيسية، ورفعت حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وأعلنت محافظة مطروح عن عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية، لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.

وفى سياق آخر، كان قد أجرى شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بروفة لمدى الاستعداد والجاهزية للمعدات والأفراد في مواجهة عدد من سيناريوهات للأزمات والطوارئ، وذلك من خلال التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامةبمطروح، وما يتيحه من إمكانيات وتكنولوجيا متطورة في التعامل مع الأزمة بدءًا من تلقي البلاغات والتنسيق في التعامل مع جميع الجهات.

- سيناريوهات التعامل مع الأزمات 

وشهد محافظ مطروح مقترح سيناريو لسرعة التعامل والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أزمة سيول بالكيلو ٤ بحى الزهور، ونشوب حريق بمجمع مخابز الكيلو ٧، وكيفية المواجهة وسرعة التعامل مع الموقف والتعقيب لتلافي الملاحظات. 

كما شهد محافظ مطروح اصطفاف وجاهزية المعدات والسيارات والأفراد لجميع الجهات المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة بالمحافظة منها مجلس مدينة مرسي مطروح وسيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإطفاء، والإسعاف وغيرها، ومتابعة أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4. 

سرعة المواجهة والتعامل مع الأزمات

وأشاد محافظ مطروح بالتنسيق والجاهزية مع التشديد على تلافي عدد من الملاحظات، بما يساعد على سرعة المواجهة والتعامل مع الأزمات المختلفة وكذلك الظهور بالشكل اللائق. 

كما شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات اصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بمواجهة الأزمات والطوارئ التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة استعدادًا لأي طارئ.

وأوضح الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الاصطفاف شمل عدد 60 سيارة ومعدة من سيارات مياه وسيارات كسح صرف صحي ومعدات، وذلك للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

مدينه مرسي مطروح سقوط امطار متوسطة رفع حالة الطوارئ مطروح سقوط أمطار

مواد متعلقة

محافظ مطروح يشهد اصطفاف لمعدات الطوارئ بشركة مياه الشرب (صور)

محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

فى يومه الأول.. أسطول أتوبيسات جاهز لنقل زوار معرض القاهرة للكتاب

عاجل| صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة دور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة