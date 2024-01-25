أمطار متوسطة على مرسى مطروح.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم، سقوط أمطار متوسطة على الشوارع والميادين الرئيسية، ورفعت حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وأعلنت محافظة مطروح عن عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية، لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.

وفى سياق آخر، كان قد أجرى شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بروفة لمدى الاستعداد والجاهزية للمعدات والأفراد في مواجهة عدد من سيناريوهات للأزمات والطوارئ، وذلك من خلال التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامةبمطروح، وما يتيحه من إمكانيات وتكنولوجيا متطورة في التعامل مع الأزمة بدءًا من تلقي البلاغات والتنسيق في التعامل مع جميع الجهات.

- سيناريوهات التعامل مع الأزمات

وشهد محافظ مطروح مقترح سيناريو لسرعة التعامل والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أزمة سيول بالكيلو ٤ بحى الزهور، ونشوب حريق بمجمع مخابز الكيلو ٧، وكيفية المواجهة وسرعة التعامل مع الموقف والتعقيب لتلافي الملاحظات.

كما شهد محافظ مطروح اصطفاف وجاهزية المعدات والسيارات والأفراد لجميع الجهات المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة بالمحافظة منها مجلس مدينة مرسي مطروح وسيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإطفاء، والإسعاف وغيرها، ومتابعة أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4.

سرعة المواجهة والتعامل مع الأزمات

وأشاد محافظ مطروح بالتنسيق والجاهزية مع التشديد على تلافي عدد من الملاحظات، بما يساعد على سرعة المواجهة والتعامل مع الأزمات المختلفة وكذلك الظهور بالشكل اللائق.

كما شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات اصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بمواجهة الأزمات والطوارئ التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة استعدادًا لأي طارئ.

وأوضح الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الاصطفاف شمل عدد 60 سيارة ومعدة من سيارات مياه وسيارات كسح صرف صحي ومعدات، وذلك للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.