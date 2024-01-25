محافظ مطروح يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

احتفلت محافظة مطروح اليوم الخميس، الخامس والعشرين من يناير، بعيد الشرطة الذى يواكب الذكرى 72 لمعركة الإسماعيلية وبسالة رجال الشرطة في مواجهة قوات الاحتلال الانجليزي عام 1952 من أجل الحفاظ على كرامة المصريين.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح واللواء محمد هيثم حلمى قائد المنطقة الغربية بحضور قيادات مديرية أمن مطروح وقوات الافرع بالمنطقة الغربية، بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين ضحوا بكل نفيس وغالي دفاعا عن وطنهم وحفظ أمنه واستقراره،كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد،وذلك بالنصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن الجديد بالطريق الدولي الساحلي مرسي مطروح السلوم.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في عيد الشرطة التهنئة للواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ولجميع قيادات ورجال الشرطة من ضباط وصف ضباط وجنود حيث اهدى محافظ مطروح في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الوطن، درع المحافظة لمدير الأمن تقديرا لجهود رجال الشرطة البواسل في حفظ الأمن الداخلى والأرواح والممتلكات.

كما أهدى اللواء محمد هيثم حلمى قائد المنطقة الغربية درع المنطقة للواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بهذه المناسبة الوطنية.

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