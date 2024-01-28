مستشفى النجيلة المركزي.. صرح طبي متميز على أرض مطروح (انفوجراف)

يعد مستشفى النجيلة المركزي أحد المشروعات الهامة التي تم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، حيث أنه يقع على بعد 70 كيلو غرب محافظة مطروح.



وتم تجهيز مستشفى النجيلة المركزي بأحدث الأجهزة الطبية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه في عام ٢٠٢٠ تم تجهيزه لاستقبال العائدين من ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا وأصبح أول مستشفى عزل على مستوى الجمهورية.

_ الرئيس السيسي

وأوضح الدكتور محمد طالب مدير مستشفي النجيلة المركزي، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح المستشفى بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى القديم وإنشاء المبنى الجديد عام ٢٠١٧ عبر الفيديو كونفرانس،ويعد صرح طبي كبير تم انشاؤه لتقديم خدمات طبية متميزة للأهالي.

_ التخصصات والأقسام

وأضاف أن إجمالي المساحة الكلية للمستشفى٧٥٠٠ متر ومساحة المبانى ٤٧٥٠ متر، ويضم المستشفى تخصصات وأقسام مختلفة، منها الاستقبال والطوارئ، وحدة غسيل كلوي وتشمل 6 أسرّة و6 ماكينات للغسيل الكلوى من بينها ماكينه لمرضي الغسيل الكلوي المصابين بفيروس سي، وقسم العمليات والباطنة والنساء والتوليد، وقسم الحضانات ويشمل 10 حضانات.

_قسم العلاج الطبيعي والرعاية المركزة للأطفال

وأشار إلى أن المستشفى يضم أيضًا العيادات الخارجية وتشمل الباطنة والأطفال والجراحة العامة والعظام والأسنان والأنف والأذن والجلدية والرمد، بالإضافة إلى قسم الأشعة والمعامل والعناية المركزة، مؤكدًا أنه تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي وقسم الرعاية المركزة للأطفال ويعتبر الأول من نوعه فى الخط الغربي للمحافظة.

_أول مستشفى عزل على مستوي الجمهورية

وأكد أن المستشفي يستقبل القوافل الطبية التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، وذلك فى التخصصات الطبية النادرة لتخفيف معاناة السفر عن المواطنين وتقديم الخدمات لهم في أماكنهم، مشيرًا إلى أنه في عام ٢٠٢٠ استقبل المستشفي العائدين من ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن أنه تم تخصيصها كأول مستشفى عزل على مستوى الجمهورية.

مستشفى النجيلة المركزى

مستشفى النجيلة المركزى

مستشفى النجيلة المركزى

مستشفى النجيلة المركزى

مستشفى النجيلة المركزى

مستشفى النجيلة المركزى

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