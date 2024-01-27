محافظ مطروح يتابع بدء أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعدادات البدء في تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ سلطة القانون وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى أبريل المقبل، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ أعمال الموجة الـ22 أمام مبنى كل مركز، مع الاطمئنان على تمام الجاهزية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة والإعداد الجيد من صيانة ورفع كفاءة كل المعدات والتأكد من تمام عملها بالكفاءة المطلوبة.

ووجَّه محافظ مطروح، بضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة من إدارة الأملاك وجهاز حماية أراضي الدولة، ومجالس المدن، والمتابعة الوقتية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق وجهات الولاية ومديرية أمن مطروح مع المتابعة على مدار أيام الموجة لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.

تنفيذ 6 قرارات إزالة

وأشار إلى أنه في مركز ومدينة مرسى مطروح، قاد العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة ونواب رئيس المجلس، حملة إزالة وتنفيذ ٦ قرارات إزالة على مساحة نحو ١٠٠٠م٢.

وأكد محافظ مطروح، أنه في مركز ومدينة العلمين، قاد عبدالسلام كويلة، رئيس مدينة العلمين، حملة إزالة، وتم الانتهاء من تنفيذ القرار227، 228، 229، مركز العلمين منطقة شرق الجولف لـ3 مبانٍ على مساحة ٩٠ م٢ لكل مبنى، مشيرًا إلى أنه في مدينة الضبعة قاد الدكتور عماد الدين عبدالله، رئيس مدينة الضبعة حملة إزالة المباني في المهد على مساحة ٥٠ م٢.