السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع بدء أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعدادات البدء في تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ سلطة القانون وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى أبريل المقبل، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ أعمال الموجة الـ22 أمام مبنى كل مركز، مع الاطمئنان على تمام الجاهزية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة والإعداد الجيد من صيانة ورفع  كفاءة كل المعدات والتأكد من تمام عملها بالكفاءة المطلوبة.

ووجَّه محافظ مطروح، بضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة من إدارة الأملاك وجهاز حماية أراضي الدولة، ومجالس المدن، والمتابعة الوقتية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق وجهات الولاية ومديرية أمن مطروح مع المتابعة على مدار أيام الموجة لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.

تنفيذ 6 قرارات إزالة

وأشار إلى أنه في مركز ومدينة مرسى مطروح، قاد العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة ونواب رئيس المجلس، حملة إزالة وتنفيذ ٦ قرارات إزالة على مساحة نحو ١٠٠٠م٢. 

وأكد محافظ مطروح، أنه في مركز ومدينة العلمين، قاد عبدالسلام كويلة، رئيس مدينة العلمين، حملة إزالة، وتم الانتهاء من تنفيذ القرار227، 228، 229، مركز العلمين منطقة شرق الجولف لـ3 مبانٍ على مساحة ٩٠ م٢ لكل مبنى، مشيرًا إلى أنه في مدينة الضبعة قاد الدكتور عماد الدين عبدالله، رئيس مدينة الضبعة حملة إزالة المباني في المهد على مساحة ٥٠ م٢.

محافظ مطروح إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مطروح تنفيذ سلطة القانون أعمال الموجة 22

مواد متعلقة

دورة في اللغة العربية لـ50 إمامًا بكلية التربية جامعة مطروح

برامج تدريبية للمعلمين الجدد حول التأهيل التربوي وأنشطة التوكاتسو والذكاء الاصطناعي بمطروح

أهالى مطروح: شكرًا للرئيس السيسى والدولة لاهتمامه بصحة المواطنين وإجراء العمليات بالمجان

منتخب مطروح للسباحة يشارك فى بطولة المحافظات الحدودية لمراكز الشباب بشرم الشيخ

أمين "حماة الوطن" يقدم درع الحزب لمدير أمن مطروح بمناسبة عيد الشرطة الـ72

رئيس سيوة: الكشف على 2126 حالة فى قافلة نقابة أطباء الإسكندرية بالواحة

استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير عدة مناطق بمطروح (صور)

محافظ مطروح: استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| وقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثي بين مصر وقطر وأمريكا غدا

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟