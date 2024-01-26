استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير عدة مناطق بمطروح (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق مع توفير مزيد من البنية التحتية للتيسير على المواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والبيئي، وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

أعمال تطوير

وأوضح العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح، أنه يجري حاليًا استكمال أعمال تطوير وتوسعة الشارع الرئيسي لمدخل حى الشروق بالكيلو 7، وجاري إنشاء عدد من المحلات الجديد مع تنظيم الشارع بما لا يسمح بالعشوائيات ونقل جميع الأكشاك إلى موقع آخر خلفيات العمارات مع تنظيمه بالشكل الحضاري، بالإضافة إلى أعمال تحويل الكابلات والأعمدة الكهربائية من هوائيه إلى أرضية وتنظيمها مع ازدواج الشارع الرئيسي لمدخل حى الشروق.

قسم المشروعات

وأشار إلى مرور لجنة للمتابعة من قسم المشروعات بالإدارة الهندسية بالمركز لتفقد أعمال تحويل الأعمدة والكابلات بالشارع الرئيسي وعدد من الشوارع الجانبية، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لأعمال تركيب وصلات التشغيل من العمارات السكنية إلى مطابق الصرف للانتهاء من كافة البنية التحتية للبدء في أعمال الرصف، كما تم رصف منطقة خلف المعهد الأزهري بمنطقة علم الروم وتركيب ودهان البلدورات.

وفي سياق آخر، كان قد وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على بدء تفعيل العمل بالإيصال المميكن والحافظة المميكنة في المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والمركز التكنولوجي بمركز ومدينة مرسى مطروح، وإلغاء التعامل بالإيصال الورقي ٣٣ ع ح والحافظة الورقية ٣٧ ع ح، طبقًا للخطابات الواردة من وزارة المالية، وذلك للمساهمة في سرعة إنجاز أعمال التحصيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب جهود الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق

رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق

رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق

رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق

رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق

رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق

رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق

رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق

رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق

رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق