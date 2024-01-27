السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دورة في اللغة العربية لـ50 إمامًا بكلية التربية جامعة مطروح

فعاليات الدورة التدريبية
فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية

عقدت اليوم السبت، أولى فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية لـ50 إمامًا من أئمة أوقاف مطروح بحضور فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير، والدكتور أيمن عبدالقادر، عميد الكلية وأعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بالكلية.  

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن فعاليات الدورة ستستمر على مدار 4 أيام محاضرتان يوميًا، وعُقِدَت اليوم المحاضرة الأولى  عن نشأة النحو وظاهرة الاعراب والمحاضرة الثانية عن أصول البلاغة العربية ويحاضر فيها الدكتور سالم عبدالرازق.

تجديد الخطاب الديني

وأوضح أن الدورة تأتي ضمن عناية وزارة الأوقاف بتجديد الخطاب الديني والتشابك مع المؤسسات الثقافية وزيادة مهارات الأئمة بما يعينهم على توصيل رسالتهم الدعوية وامتدادا للتعاون بين جامعة مطروح ومديرية أوقاف مطروح الذي يشمل المركز الثقافي الإسلامي واللقاءات الدينية والوطنية.

جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
جانب من فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية
اللغة العربية الدورة التدريبية أوقاف مطروح جامعة مطروح مطروح

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