رئيس سيوة: الكشف على 2126 حالة فى قافلة نقابة أطباء الإسكندرية بالواحة

أعلن محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة تنظيم حفل تكريم المتطوعين المشاركين في فاعليات قافلة نقابة أطباء الإسكندرية، برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمنطقة الغربية، تقديرا لما بذلوه من جهود من أجل خدمة المجتمع السيوي ولدورهم الفعال في تقديم خدماتهم في الطبية بالواحة.

الكشف على 2126 حالة

وأوضح أن القافلة ضمت 83 أستاذا ودكتورا، بالإضافة إلى ممرضين ومتطوعين في تخصصات طبية مختلفة.

ووقعت القافلة خلال زيارتها للواحة على مدار 3 أيام الكشف الطبي وإجراء العمليات على المواطنين بمستشفى سيوة المركزي وصرف الأدوية بالمجان، ووقعت القافلة الكشف الطبي على 2126 حالة في جميع التخصصات.

وأشار إلى أنه بلغ عدد الحالات فى كل تخصص كالاتي: الجلدية 191 حالة، الباطنة 343 حالة، الأطفال 250 حالة، النفسية والعصبية 43 حالة، أنف وأذن 210 حالة، الاسنان 178 حالة، الجراحة العامة 186 حالة، عظام 312 حالة، الرمد 413 حالة، المعمل 740 حالة، وصرف 2367 روشتة.