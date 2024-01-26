الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس سيوة: الكشف على 2126 حالة فى قافلة نقابة أطباء الإسكندرية بالواحة

صورة من أعمال القافلة
صورة من أعمال القافلة

أعلن محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة تنظيم حفل تكريم المتطوعين المشاركين في فاعليات قافلة نقابة أطباء الإسكندرية، برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمنطقة الغربية، تقديرا لما بذلوه من جهود من أجل خدمة المجتمع السيوي ولدورهم الفعال في تقديم خدماتهم في الطبية بالواحة. 

الكشف على 2126 حالة

وأوضح أن القافلة ضمت 83 أستاذا ودكتورا، بالإضافة إلى ممرضين ومتطوعين في تخصصات طبية مختلفة.

ووقعت القافلة خلال زيارتها للواحة على مدار 3 أيام الكشف الطبي وإجراء العمليات على المواطنين بمستشفى سيوة المركزي وصرف الأدوية بالمجان، ووقعت القافلة الكشف الطبي على 2126 حالة في جميع التخصصات. 

وأشار إلى أنه بلغ عدد الحالات فى كل تخصص كالاتي: الجلدية 191 حالة، الباطنة 343 حالة، الأطفال 250 حالة، النفسية والعصبية 43 حالة، أنف وأذن 210 حالة، الاسنان 178 حالة، الجراحة العامة 186 حالة، عظام 312 حالة، الرمد 413 حالة، المعمل 740 حالة، وصرف 2367 روشتة. 

رئيس مدينة سيوة الكشف على 2126 حالة قافلة نقابة اطباء الاسكندرية واحة سيوة مطروح

مواد متعلقة

استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير عدة مناطق بمطروح (صور)

محافظ مطروح: استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر (صور)

"حماة الوطن" بمطروح يهنئ قيادات الشرطة بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة

محافظ مطروح يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وكيل صحة مطروح: تكثيف الجهود للقضاء على قوائم الانتظار

قافلة "يوم في حب مصر" تستأنف عملها لإنهاء قوائم الانتظار بجراحات الأنف والأذن

وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

أمطار متوسطة على مرسى مطروح.. والمحافظة تعلن الطوارئ

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

عاجل.. مظاهرات "نادرة" فى غزة تطالب بتسليم الرهائن (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة