أمين "حماة الوطن" يقدم درع الحزب لمدير أمن مطروح بمناسبة عيد الشرطة الـ72

قدم النائب عيسى ابو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح درع حزب حماة الوطن، بمناسبة الذكري الثانية والسبعين لعيد الشرطة المصرية بحضور الحاج شحته أبو تمر الذي قدم التهنئة لمدير أمن مطروح وقيادات الشرطة بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة.

عيد الشرطة المصرية

وهنأ النائب عيسى ابو تمر مجلس النواب، قيادات وضباط وافراد الشرطة بمطروح، بمناسبة الذكري الثانية والسبعين لعيد الشرطة المصرية، التي نحتفل بهذه المناسبة في 25 يناير الذي سيظل شاهدًا على بسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبنى المحافظة رغم قلة أعدادهم وضعف أسلحتهم داعيًا المولي عز وجل أن يوفقهم جميعًا للعمل نحو تقدم وازدهار وطننا الغالي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

قسم شرطة مطروح

ووجه النائب عيسى ابو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بارسال وفد من الحزب لتقديم التهنئة لقيادات قسم شرطة مطروح، كما توجه وفد من أمانة مركز النجيلة لتقديم التهنئة بعيد الشرطة لقيادات قسم شرطة النجيلة.

وتحتفل الدولة في 25 من يناير كل عام بذكرى معركة الإسماعيلية 1952 وسط مشاركة شعبية كبيرة تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التي راح ضحيتها نحو 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة.