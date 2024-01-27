عاجل| "72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

تحفظت الأجهزة الأمنية على مندوب إحدى الشركات لحيازته كمية من النقد الأجنبي مزورة خلال تغييره 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلى بسمنود في الدقهلية.

بدأت الواقعة بتغيير مندوب إحدى الشركات مبلغ 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلى بسمنود في محافظة الدقهلية، واكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالى 720 ورقة فئة 100 دولار.

وتم التحفظ على المودع وإخطار عناصر الجهات المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.