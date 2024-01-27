ارتفع السؤال عن لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور، والتي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وفقًا لكل محافظة في الجمهورية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024

خلال السطور التالية ينشر "الدستور" لينك نتيجة الصف الثاني الثاني الترم الأول 2024، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني إعلان النتيجة، عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

لمعرفة خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني اتبع الخطوات التالية:

- أولاً: يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم (للدخول اضغط هنـــا)

- ثانيًا: يقوم الطالب باختيار نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024.

- ثالثًا: يقوم باختيار الفصل الدراسي الأول 2024 .

- رابعًا: يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

- خامسًا: انقر على استعلام، لتظهر النتيجة فور الإعلان عنها.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024، حيث بلغ المجموع النهائي للدرجات 280 درجة، ويتم تقسيم هذا المجموع على الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ليكون المجموع النهائي للفصل الدراسي الأول 140 درجة.

اللغة العربية: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.

الرياضيات: 40 درجة.

الكيمياء: 20 درجة.

الفيزياء: 20 درجة.

التاريخ: 30 درجة.

الجغرافيا: 30 درجة.

علم النفس: 30 درجة.

الفلسفة: 30 درجة.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024

اللغة العربية: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.

الرياضيات: 40 درجة.

الأحياء: 20 درجة.

الحاسب الآلي: 20 درجة.

الاقتصاد: 30 درجة.

الجغرافيا: 30 درجة.

الفلسفة: 30 درجة.

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