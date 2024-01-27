هل تستخدم أمريكا "الفيتو" بجلسة الأمن المقبلة بشأن غزة؟.. أيمن الرقب يُجيب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن اجتماع مجلس الأمن الطارئ يوم الأربعاء المقبل بعد قرار محكمة العدل الدولية مهم جدًا، متابعًا: "خطوة مهمة جدًا ونتمنى ألا يكون هناك فيتو أمريكي، ويكون من مخرجات قرار مجلس الأمن وقف الحرب فورًا على قطاع غزة".

وأضاف الرقب، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "نقترب اليوم من 27 ألف شهيد في قطاع غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى الإصابات"، مؤكدًا أن هذا الرقم كبير جدًا.

وتابع: "هناك إزاحة وضغط كبير جدًا في خان يونس وإزاحة على رفح الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن هناك تدخل عاجل من مجلس الأمن سنشهد مزيدًا من الجرائم وإبادة جديدة لسكان غزة.

وتوقع الرقب أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن، حيث إن الولايات المتحدة حتى الآن لم تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.