الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلاب الثاني الثانوي لـ « الدستور»: امتحان الإنجليزي في مستوى الطالب المتوسط

امتحانات
امتحانات

انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، من مادة اللغة الإنجليزية الأولى.

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وقالت حنان أحمد، الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن امتحان اللغة الإنجليزية كان سهل للغاية، ولم يتضمن أي أسئلة صعبة أو في مستوى الطالب المتوسط، مشيره إلى أن الامتحان كان بسيط جدًا.

فيما أوضحت إيمان محمود، الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي، إن الامتحان لم يتضمن اسئلة صعبة أو غريبة وجميعها كان في سياق المنهج الدراسي، معقبه:« ياريت اللي جي كله يجي بنفس الشكل ده ».

فيما أشارت شيماء عبدالله، الطالبة في الصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي، الامتحان لم يكن يتطلب اسئلة صعبة ابدًا، منوهه:« الامتحان كان في سياق المنهج الدراسي».

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الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة التابعة لإدارة العمرانية امتحان اللغة الانجليزية جدول الامتحانات

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