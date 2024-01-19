الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعره 6 الآلاف جنيه.. حكاية عقاب أشرس صقر في سوق الجمعة

صقر عقاب
صقر عقاب

شهد سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ولفت انتباه رواد السوق، صقر العقاب الذي وصل سعره إلى 6 آلاف جنيه.

وأوضح صاحب صقر العقاب، أنه أهم وأشرس صقر في السوق، ويغمي عينيه لأنه حين يرصد شخص يطير وينقض عليه وينقر رآسه.

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سوق الجمعة

تُعد سوق الجمعة من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، ومعروفة ببيع كل ما هو نادر وغير موجود في أي سوق من أسواق القاهرة، سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كل المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة تشهد السوق إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليها لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

وتقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذي يحظى بعدد هائل من المتسوقين، لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّيت بسوق الجمعة.

صقر عقاب
صقر عقاب
صقر عقاب
صقر عقاب
سوق الجمعة السيدة عائشة صقر صقر عقاب اشرس صقر

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