قافلة "ستر وعافية" تدعم المشاركة المجتمعية للأطفال

«كل طفل له مهمته الخاصة المُكلَّف بها»، كانت هذه مهمة أطفال الكشافة في تنظيم قافلة «ستر وعافية»، التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، التي بدأت فعالياتها صباح اليوم في مركز شباب نوال عثمان، بمدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات، والتي تُقدم الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقالت نهى نبيل، مساعد قائد مجموعة «نقدر» الكشفية، إنها تقود الأطفال في عملية تنظيم توافد الأهالي ودخولهم، وتسجيل بياناتهم، مضيفة:«كل طفل لديه مهمة ويحرص على تنفيذها بأفضل وجه ممكن».

وتابعت أنهم استعدوا لليوم من خلال دعم مشاركة الأطفال الفعلية في خدمة المجتمع والوطن من خلال مبادرة «ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، منوهة: «يتراوح عمر الأطفال المشاركين في عملية التنظيم من 7 سنوات لـ 14 سنة».

وأوضحت أن الأطفال يشاركون في توزيع الملابس مجانًا على الأهالي في منطقة مساكن عثمان، مختتمة: «سعيدة بمشاركتي اليوم».

إطلاق المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" بالقاهرة

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" للأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف.

وتتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وغيرها من الأنشطة.

تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة – جلدية – نساء – أ سنان – رمد – أطفال – أنف وأذن) الكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحمالت توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.