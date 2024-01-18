الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أطفال الكشافة" يسهلون حصول المواطنين على خدمات "ستر وعافية"

ستر وعافية
ستر وعافية

وقفت مجموعة من الأطفال في زي "الكشافة" أمام أبواب مركز شباب نوال عثمان، في مساكن نوال عثمان في ٦ أكتوبر بطريق الواحات، في انتظار توافد المواطنين على مبادرة "ستر وعافية" لتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. 


وقال محمد إبراهيم، قائد كشافة مجموعات "نقدر" لـ"الدستور" إن الكشافة هي حركة تطوعية من ضمن المهام الأساسية فيها خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الكشافة اليوم تتولى مهمة التنظيم في قافلة "ستر وعافية".

وتابع قائد متطوع في كشافة، أن الكشافة تدرب الأطفال على التعامل مع الكبار ومساعدتهم، مؤكدًا أن روح التعامل والود في التعامل مع المواطنين عظيم جدًا من الأطفال ويقابله دعم كبير من الكبار.

وأضاف أن مجمعات التطوع تساهم في تنظيم طوابير الطلاب، منوهًا: الإقبال كبير جدًا من الأهالي في الساعات الأولى، خاصًة أنهم يحتاجون للدعم وللخدمات المقدمة من قبل مبادرة ستر وعافية.

وبدأت صباح اليوم الخميس، فعاليات مبادرة « ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مركز شباب نوال عثمان، في مساكن نوال عثمان في ٦ اكتوبر طريق الواحات، للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 

 

توافد سكان نوال عثمان على مقر مبادرة "ستر وعافية" في أكتوبر

أصحاب المعاشات لـ«الدستور»: تحسين الأجور والمعاشات يوفر حماية اجتماعية

بـ24 مقرًا.. "حياة كريمة" تدعم العمل التطوعى بين شباب الجامعات

طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي: امتحان علم النفس في مستوى الطالب المتوسط

طلاب الشعبة العلمية بالصف الثاني الثانوي لـ الدستور: الكيمياء كانت تحتاج لوقت إضافي

أولياء أمور الصف الاول الثانوي: "التابلت لسه محتاج تعديلات"

شتاء بلا جوع| كرتونة حياة كريمة لتقديم الطعام للأسر المستحقة في القرى النائية

طلاب الصف الثانى الثانوى: امتحان اللغة العربية كان متوسطًا

"التابلت" يرهب أولياء الأمور فى امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثانى الثانوى

مواطنون: السكر متوفر في المجمعات الاستهلاكية التابعة لـ"التموين" بـ 27 جنيها

ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مركز شباب نوال عثمان العديد من الخدمات يأتي في مقدمتها القافلة الطبية والتي تضم 10 تخصصات وهي (باطنة – جلدية – نساء – أ سنان – رمد – أطفال – أنف واذن)  للكشف والعالج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

ستر وعافية مركز شباب نوال عثمان توافد المواطنين الخدمات الكشافة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

مواد متعلقة

توافد سكان نوال عثمان على مقر مبادرة "ستر وعافية" في أكتوبر

أصحاب المعاشات لـ«الدستور»: تحسين الأجور والمعاشات يوفر حماية اجتماعية

بـ24 مقرًا.. "حياة كريمة" تدعم العمل التطوعى بين شباب الجامعات

طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي: امتحان علم النفس في مستوى الطالب المتوسط

طلاب الشعبة العلمية بالصف الثاني الثانوي لـ الدستور: الكيمياء كانت تحتاج لوقت إضافي

أولياء أمور الصف الاول الثانوي: "التابلت لسه محتاج تعديلات"

شتاء بلا جوع| كرتونة حياة كريمة لتقديم الطعام للأسر المستحقة في القرى النائية

طلاب الصف الثانى الثانوى: امتحان اللغة العربية كان متوسطًا

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

سقوط محامٍ من الدور الأول بمحكمة في المنصورة

تمرد داخل جيش الاحتلال.. الجنود يرفضون مواصلة الحرب في غزة

يسرا في جولة سياحية بمعبد إدفو.. تفاصيل "ساعة ونصف مبهرة" (خاص)

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين