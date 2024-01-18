"أطفال الكشافة" يسهلون حصول المواطنين على خدمات "ستر وعافية"

وقفت مجموعة من الأطفال في زي "الكشافة" أمام أبواب مركز شباب نوال عثمان، في مساكن نوال عثمان في ٦ أكتوبر بطريق الواحات، في انتظار توافد المواطنين على مبادرة "ستر وعافية" لتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.



وقال محمد إبراهيم، قائد كشافة مجموعات "نقدر" لـ"الدستور" إن الكشافة هي حركة تطوعية من ضمن المهام الأساسية فيها خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الكشافة اليوم تتولى مهمة التنظيم في قافلة "ستر وعافية".



وتابع قائد متطوع في كشافة، أن الكشافة تدرب الأطفال على التعامل مع الكبار ومساعدتهم، مؤكدًا أن روح التعامل والود في التعامل مع المواطنين عظيم جدًا من الأطفال ويقابله دعم كبير من الكبار.



وأضاف أن مجمعات التطوع تساهم في تنظيم طوابير الطلاب، منوهًا: الإقبال كبير جدًا من الأهالي في الساعات الأولى، خاصًة أنهم يحتاجون للدعم وللخدمات المقدمة من قبل مبادرة ستر وعافية.



وبدأت صباح اليوم الخميس، فعاليات مبادرة « ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مركز شباب نوال عثمان، في مساكن نوال عثمان في ٦ اكتوبر طريق الواحات، للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي





ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مركز شباب نوال عثمان العديد من الخدمات يأتي في مقدمتها القافلة الطبية والتي تضم 10 تخصصات وهي (باطنة – جلدية – نساء – أ سنان – رمد – أطفال – أنف واذن) للكشف والعالج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.