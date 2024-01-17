الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عضو التحالف الوطنى: 82% من جملة المساعدات المقدمة لقطاع غزة مصرية

جانب من ندوة تحديات
جانب من ندوة تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة

قال النائب الدكتور طلعت عبد القوي؛ عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني لتنمية العمل الأهلي التنموي، إنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 8 أكتوبر 2023، استطاع التحالف الوطني لتنمية العمل الأهلي التنموي تجهيز 108 شاحنات مساعدات محملة بالأغذية والمياه والملابس والخيام، إلا أنها بقيت في رفح لمدة 10 أيام بسبب رفض الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات، مع تعرض الجانب الجانب الفلسطيني من المعبر للقصف.

جاء ذلك خلال ندوة "تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة" بمكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، والتي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقطاع البحث الأكاديمي حول الدور المصري في دعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والتحديات التي تواجهها المنظمات الأممية والإقليمية، وأيضًا المنظمات الأهلية.

ولفت "عبد القوي" إلى أن العديد من المنظمات المصرية تساهم في تجهيز المساعدات، ويصل عددها إلى 65 شاحنة أسبوعيًا، كما أن آخر قافلة تحركت كانت تضم 575 قاطرة. 

وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على أن منظمات الإغاثة تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، كما أن الشعب المصري له مواقف كريمة ومشرفة حيث يساهم المواطنين البسطاء بالتبرع في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.

وأكد “عبد القوي” أن التحالف الوطني مستمر في القيام بدوره في تقديم المساعدات لغزة، كما تستقبل الحكومة المصرية الجرحى والمرضى للعلاج في مصر، لافتًا إلى أن 82% من جملة المساعدات التي دخلت قطاع غزة دخلت من مصر.

مصر أدخلت 6 آلاف شاحنة إلى قطاع غزة وفتحت الأبواب أمام المرضى والجرحى للعلاج


وفي كلمته، تقدم الدكتور أيمن الرقب؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، بالشكر لمصر قيادة وشعبًا على الموقف السياسي والإنساني الذي أخذته منذ اللحظة الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية. 

وأضاف أن مصر أدخلت ستة آلاف شاحنة إلى قطاع غزة، وفتحت الأبواب أمام المرضى والجرحى للعلاج، وذلك في ظل تعنت إسرائيلي وعرقلة لإدخال المساعدات، والإصرار على التفتيش وتحديد نوع الأغذية التي تدخل القطاع.

وتحدث الرقب عن معوقات الإغاثة في غزة، ومنها استهداف الاحتلال لشاحنات مؤسسات الإغاثة التي تعمل داخل غزة، وصعوبة نقل المساعدات بين الشمال والجنوب، ومحدودية كمية الغذاء والأدوية، والتفتيش الدقيق من جانب الاحتلال، وقطع الكهرباء الذي يعرقل نقل المواد الغذائية، والاكتظاظ في منطقة رفح وعدم وجود طواقم كافية لاستلام المعدات وتوزيعها.


وأكد على وجود عدد من المتطلبات داخل القطاع والتي تستلزم وجود تعاون دولي لتحقيقها، ومنها توفير الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال، وإنشاء الخيام، وإدخال المساعدات لشمال قطاع غزة عبر حاجز إيرز، والسماح بدخول قدر أكبر من المساعدات، وضرورة توفير مياه صالحة للشرب، وتوفير العلاج المزمن، وإنشاء مناطق عازلة لوضع خيام مؤقتة حتى لا يحدث تكدس في منطقة رفح.


من جانبه، قال علاء شلبي؛ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن إسرائيل سعت بشكل معلن للحيلولة دول دخول المساعدات إلى غزة، مما يتناقض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي بحظر العقاب الجماعي، وحظر التهجير القسري للسكان، وعدم فرض قيود على مواد الإغاثة. 

ولفت إلى أنه وفقًا للقوانين الدولية فإن مسئولية إدخال المساعدات لا تقتصر على دول الجوار فقط، مؤكدًا على وجود ازدواجية في المعايير عند تقديم المساعدات خاصة بالمقارنة مع دعم العالم للمنكوبين في أوكرانيا.  

وفي كلمته، تحدث الدكتور محمد الرفاعي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن دور المؤسسة في العمل الإغاثي في قطاع غزة، حيث ساهمت في تجهيز المواد الغذائية للمشاركة في أول قافة خرجت من مصر، والتي واجهت إعاقات كبيرة من الجانب الإسرائيلي، والتعنت الكبير خلال عمليات التفتيش، ورفض دخول عدد كبير من المواد والمستلزمات الطبية.

وأشاد بوعي المجتمع المصري الذي تجلى في حجم التبرعات المقدمة لصالح غزة، إلى جانب دور المدارس والنقابات، كما ثمن دور الجيش المصري في تيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة. 

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات والندوات التي يقدمها مركز الدراسات الاستراتيجية انطلاقًا من مسئوليته، كأحد مراكز الفكر المصرية، بمناقشة التحولات الجارية على الساحتين العربية والعالمية وآثارها على المجتمعات العربية، وفي إطار دور مكتبة الإسكندرية كمركز للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات.

التحالف الوطني عبد الفتاح السيسي قطاع غزة تحديات الإغاثة القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

مدير مكتبة الإسكندرية: متضامنون مع أهالى غزة وندعم الموقف الحاسم ضد التهجير

مدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد: التدين الشكلى القائم على الوصاية نزع من العقل المصرى حب الفن والجمال والفكر والتجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

محمد الباز يكتب: جريمة التوأم.. تحقيق فى تزوير الأخوين مصطفى وعلى أمين كتاب سلامة موسى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل

ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي ضد سيراميكا بكأس رابطة الأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس