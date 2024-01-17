عضو التحالف الوطنى: 82% من جملة المساعدات المقدمة لقطاع غزة مصرية

قال النائب الدكتور طلعت عبد القوي؛ عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني لتنمية العمل الأهلي التنموي، إنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 8 أكتوبر 2023، استطاع التحالف الوطني لتنمية العمل الأهلي التنموي تجهيز 108 شاحنات مساعدات محملة بالأغذية والمياه والملابس والخيام، إلا أنها بقيت في رفح لمدة 10 أيام بسبب رفض الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات، مع تعرض الجانب الجانب الفلسطيني من المعبر للقصف.

جاء ذلك خلال ندوة "تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة" بمكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، والتي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقطاع البحث الأكاديمي حول الدور المصري في دعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والتحديات التي تواجهها المنظمات الأممية والإقليمية، وأيضًا المنظمات الأهلية.

ولفت "عبد القوي" إلى أن العديد من المنظمات المصرية تساهم في تجهيز المساعدات، ويصل عددها إلى 65 شاحنة أسبوعيًا، كما أن آخر قافلة تحركت كانت تضم 575 قاطرة.

وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على أن منظمات الإغاثة تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، كما أن الشعب المصري له مواقف كريمة ومشرفة حيث يساهم المواطنين البسطاء بالتبرع في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.

وأكد “عبد القوي” أن التحالف الوطني مستمر في القيام بدوره في تقديم المساعدات لغزة، كما تستقبل الحكومة المصرية الجرحى والمرضى للعلاج في مصر، لافتًا إلى أن 82% من جملة المساعدات التي دخلت قطاع غزة دخلت من مصر.

مصر أدخلت 6 آلاف شاحنة إلى قطاع غزة وفتحت الأبواب أمام المرضى والجرحى للعلاج



وفي كلمته، تقدم الدكتور أيمن الرقب؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، بالشكر لمصر قيادة وشعبًا على الموقف السياسي والإنساني الذي أخذته منذ اللحظة الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر أدخلت ستة آلاف شاحنة إلى قطاع غزة، وفتحت الأبواب أمام المرضى والجرحى للعلاج، وذلك في ظل تعنت إسرائيلي وعرقلة لإدخال المساعدات، والإصرار على التفتيش وتحديد نوع الأغذية التي تدخل القطاع.

وتحدث الرقب عن معوقات الإغاثة في غزة، ومنها استهداف الاحتلال لشاحنات مؤسسات الإغاثة التي تعمل داخل غزة، وصعوبة نقل المساعدات بين الشمال والجنوب، ومحدودية كمية الغذاء والأدوية، والتفتيش الدقيق من جانب الاحتلال، وقطع الكهرباء الذي يعرقل نقل المواد الغذائية، والاكتظاظ في منطقة رفح وعدم وجود طواقم كافية لاستلام المعدات وتوزيعها.



وأكد على وجود عدد من المتطلبات داخل القطاع والتي تستلزم وجود تعاون دولي لتحقيقها، ومنها توفير الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال، وإنشاء الخيام، وإدخال المساعدات لشمال قطاع غزة عبر حاجز إيرز، والسماح بدخول قدر أكبر من المساعدات، وضرورة توفير مياه صالحة للشرب، وتوفير العلاج المزمن، وإنشاء مناطق عازلة لوضع خيام مؤقتة حتى لا يحدث تكدس في منطقة رفح.



من جانبه، قال علاء شلبي؛ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن إسرائيل سعت بشكل معلن للحيلولة دول دخول المساعدات إلى غزة، مما يتناقض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي بحظر العقاب الجماعي، وحظر التهجير القسري للسكان، وعدم فرض قيود على مواد الإغاثة.

ولفت إلى أنه وفقًا للقوانين الدولية فإن مسئولية إدخال المساعدات لا تقتصر على دول الجوار فقط، مؤكدًا على وجود ازدواجية في المعايير عند تقديم المساعدات خاصة بالمقارنة مع دعم العالم للمنكوبين في أوكرانيا.

وفي كلمته، تحدث الدكتور محمد الرفاعي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن دور المؤسسة في العمل الإغاثي في قطاع غزة، حيث ساهمت في تجهيز المواد الغذائية للمشاركة في أول قافة خرجت من مصر، والتي واجهت إعاقات كبيرة من الجانب الإسرائيلي، والتعنت الكبير خلال عمليات التفتيش، ورفض دخول عدد كبير من المواد والمستلزمات الطبية.

وأشاد بوعي المجتمع المصري الذي تجلى في حجم التبرعات المقدمة لصالح غزة، إلى جانب دور المدارس والنقابات، كما ثمن دور الجيش المصري في تيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات والندوات التي يقدمها مركز الدراسات الاستراتيجية انطلاقًا من مسئوليته، كأحد مراكز الفكر المصرية، بمناقشة التحولات الجارية على الساحتين العربية والعالمية وآثارها على المجتمعات العربية، وفي إطار دور مكتبة الإسكندرية كمركز للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات.