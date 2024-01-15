بـ24 مقرًا.. "حياة كريمة" تدعم العمل التطوعى بين شباب الجامعات

تحرص مؤسسة "حياة كريمة" على وجود دور لها بين شباب الجامعات، وزرع العمل التطوعي وخدمة المجتمع بين شباب الجامعات، فقررت المؤسسة افتتاح عدد من المقار والفروع لها في الجامعات المصرية.

خصصت مؤسسة "حياة كريمة" مقراتها في الجامعات لتوعية الشباب بأهمية التطوع، وتأثيره في المجتمع، كما تقدم الندوات والنصائح التوعوية والتثقيفية لطلاب الجامعات، وطرح استمارة التطوع في "حياة كريمة" من خلال المقار.

وتتواجد مقار مؤسسة "حياة كريمة" في: جامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة القاهرة، وجامعة بنها، وجامعة مايو، وجامعة السلام، والجامعة الروسية، وجامعة أسيوط، وجامعة حلوان، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة الأقصر، وجامعة الزقازيق، وجامعة المنصورة، وجامعة عين شمس، وجامعة بنى تسويف، وجامعة أسوان، وجامعة جنوب الوادي.

وكذلك حرصت المؤسسة على إنشاء فروع لها في: جامعة المنيا، وجامعة المنوفية، وجامعة التكنولوجيا ببنى وسيف، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة الدلتا، والكليات الأدبية والعلمية بجامعة طنطا، وجامعة سوهاج، وجامعة كفرالشيخ.

الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من طلاب الجامعات الذين توافدوا بأعداد كبيرة على مقار مؤسسة "حياة كريمة" للتطوع في صفوف المبادرة الرئاسية.