توافد سكان نوال عثمان على مقر مبادرة "ستر وعافية" في أكتوبر

توافد المواطنون - منذ قليل - على مركز شباب نوال عثمان، في مساكن نوال عثمان في ٦ أكتوبر طريق الواحات، للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ضمن مبادرة "ستر وعافية".



ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مركز شباب نوال عثمان العديد من الخدمات يأتي في مقدمتها القافلة الطبية والتي تضم 10 تخصصات وهي "باطنة – جلدية – نساء – أ سنان – رمد – أطفال – أنف واذن" للكشف والعالج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحمالت توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" بالقاهرة

و أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" الأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي الدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفق استحقاق لخطة الحماية وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بجميع محافظات، لتقديم الدعم الالزم وتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية اللأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر2030.

كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وغيرها من الأنشطة، وتهتم القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

ستر وعافية