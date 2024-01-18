متطوع في "ستر وعافية": الأطفال يتحملون مهمة تنظيم المبادرة

أطفال الكشافة يشاركون بمبادرة "ستر وعافية"، هكذا ظهر أطفال دون سن العاشرة، وهم يرتدون زي الكشافة، ليوجهو المواطنين الوافدين على مركز شباب نوال عثمان، في مساكن نوال عثمان في ٦ اكتوبر طريق الواحات، للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.



وقالت مرام علي، قائد متطوع في كشافة لـ «الدستور» إن الأطفال سعداء بجهودهم ومشاركتهم ضمن صفوف مبادرة "ستر وعافية" التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، معلقة: «أطفال الكشافة هم من يحملون مسؤولية توجيه المواطنين وتقديم المساعدة لهم».



وتابعت، أن كل طفل له مهمة محددة، موضحة: «هناك من يقوم بالتنظيم والبعض بالمساعدة في دخول العيادات بترتيبات مسبقة وكمان بيساعدوا كبار السن، وفيه اللي مسئول عن التنظيم في معرض الملابس».



وأضافت، أنها سعيدة بمشاركتها ضمن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، معقبة: «أشعر بسعادة الأطفال».



تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة الـ 27 من قوافل "ستر وعافية" بمحافظة القاهرة

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد أطلق اليوم الخميس، المرحلة الـ27 من قوافل «ستر وعافية» الأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف.

وعرضت إحدى الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الملابس لعرضها وتجهيزها لتقديمها إلى المواطنين الوافدين على المبادرة للحصول على خدماتها، التي تضمنت القوافل الطبية والترفيهية للأهالي.



ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مركز شباب نوال عثمان العديد من الخدمات يأتي في مقدمتها القافلة الطبية والتي تضم 10 تخصصات وهي (باطنة – جلدية – نساء – أ سنان – رمد – أطفال – أنف واذن) للكشف والعالج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحمالت توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم األسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.