الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

« لعب الأطفال » تتصدر المشهد في قافلة « ستر وعافية » في 6 أكتوبر

جانب من فاعليات مبادرة
جانب من فاعليات مبادرة ستر وعافية

نظمت قافلة ستر وعافية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية ضمن فاعليات القافلة في مركز شباب مساكن نوال عثمان في 6 أكتوبر.

توافد الأهالي برفقة أطفالهم في الصباح الباكر للحصول على الخدمات الطبية المقدمة ضمن فعاليات مبادرة "ستر وعافية"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية.

وضمت القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي  10 تخصصات وهي (باطنة– جلدية– نساء– أسنان– رمد– أطفال– أنف وأذن) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة 27 من "ستر وعافية"

 وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" للأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفق استحقاق لخطة الحماية وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بجميع المحافظات، لتقديم الدعم اللازم وتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر2030.

كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس.

جانب من فاعليات مبادرة ستر وعافية
جانب من فاعليات مبادرة ستر وعافية
جانب من فاعليات مبادرة ستر وعافية
جانب من فاعليات مبادرة ستر وعافية
ستر وعافية فاعليات القافلة نوال عثمان 6 أكتوبر مركز شباب مساكن نوال

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عضو التحالف الوطني لـ "الدستور": "ستر وعافية" تقدم خدماتها لأكثر من ألف أسرة في 6 أكتوبر

توافد أهالى 6 أكتوبر على قافلة "ستر وعافية" الطبية

مستفيدو قافلة "ستر وعافية" بأكتوبر: الخدمة 5 نجوم.. والمعاملة ممتازة

قافلة "ستر وعافية" تدعم المشاركة المجتمعية للأطفال

مسؤول القافلة الطبية لـ"ستر وعافية": تضم 10 تخصصات لخدمة أهالي 6 أكتوبر

متطوع في "ستر وعافية": الأطفال يتحملون مهمة تنظيم المبادرة

"أطفال الكشافة" يسهلون حصول المواطنين على خدمات "ستر وعافية"

بدء فعاليات مبادرة "ستر وعافية" في 6 أكتوبر

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