مستفيدو قافلة "ستر وعافية" بأكتوبر: الخدمة 5 نجوم.. والمعاملة ممتازة

التقت «الدستور» عدد من أهالي مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، داخل مركز شباب نوال عثمان، للوقوف على رأيهم في الخدمات الطبية المقدمة ضمن قافلة « ستر وعافية » التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقالت أمنة محمد حامد، 75 سنة، لـ«الدستور»، إنها حصلت على الخدمات الطبية المقدمة من قافلة ستر وعافية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مضيفة: «الخدمة 5 نجوم، والقافلة تضم كل التخصصات الطبية».

تابعت: “تلقيت الكشف الطبي والعلاج بشكل مجاني تمامًا، وبأعلي مستوى من الرعاية والخدمات الصحية، القافلة الطبية تضم التخصصات الطبية التي يحتاجها الأهالي في المنطقة”.

وقالت هبة محمد، 42 عامًا، إن الأطباء يتعاملون بصدر رحب، منوهة أنها تلقت رعاية صحية مميزة من خلال القافلة الطبية التابعة لـ«ستر وعافية».

أوضحت، أنها تعلمت من خلال “ستر وعافية” طريقة الحياكة، وتدربت عليها حتى أتقنتها، مشيرة إلى أنها تجهز لإطلاق مشروع خاص بها يخدم أهالي منطقتها، من خلال إعداد الوجبات والمساهمة في مشروعات المطبخ.

فيما أعربت حبيبة عبدالله، 58 عامًا، عن سعادتها ورضاءها الكامل عن الخدمة المقدمة من مبادرة «ستر وعافية»، قائلة: «الخدمة والكشف ممتازة جدًا، بالإضافة أن المعاملة المقدمة ممتازة للغاية، وأنا وأولادي وأفراد عائلتنا قمنا بالكشف بالكامل».

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة الـ27 من "ستر وعافية"



وحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على إطلاق اليوم الخميس، المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" الأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف.

جانب من فاعليات قافلة ستر وعافية

جانب من فاعليات قافلة ستر وعافية