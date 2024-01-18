الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد أهالى 6 أكتوبر على قافلة "ستر وعافية" الطبية

ستر وعافية
ستر وعافية

توافد عدد كبير من أهالي منطقة مساكن نوال عثمان في 6 أكتوبر، طريق الواحات، على مركز شباب مساكن نوال عثمان، للحصول على الخدمات الطبية المقدمة ضمن فعاليات مبادرة "ستر وعافية"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية.

وتضمنت القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مركز شباب نوال عثمان العديد من الخدمات، يأتي في مقدمتها القافلة الطبية والتي تضم 10 تخصصات وهي (باطنة– جلدية– نساء– أسنان– رمد– أطفال– أنف وأذن) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة 27 من "ستر وعافية"

 وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" للأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفق استحقاق لخطة الحماية وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بجميع المحافظات، لتقديم الدعم اللازم وتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر2030.

كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس.

ستر وعافية
ستر وعافية
ستر وعافية
ستر وعافية
ستر وعافية
ستر وعافية
ستر وعافية
ستر وعافية
ستر وعافية
ستر وعافية
مساكن نوال عثمان 6 أكتوبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الجمعيات الأهلية

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أصحاب المعاشات لـ«الدستور»: تحسين الأجور والمعاشات يوفر حماية اجتماعية

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