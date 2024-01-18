الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسؤول القافلة الطبية لـ"ستر وعافية": تضم 10 تخصصات لخدمة أهالي 6 أكتوبر

مسؤول القافلة الطبية
مسؤول القافلة الطبية لستر وعافية

أوضح هشام أمين مسئول القافلة الطبية بإحدى الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لـ « الدستور»، نستهدف كل أهالي مساكن نوال عثمان، ذاك الهدف الذي سعى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إلى تحقيقه من خلال مبادرة "ستر وعافية" التي بدأت فاعلياتها صباح اليوم في  مركز شباب نوال عثمان، في مساكن نوال عثمان في 6 اكتوبر طريق الواحات، والتي تقدم  الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

وأضاف، أن القافلة الطبية تضم كافة التخصصات الطبية، سواء عيادات الجلدية والباطنة والعظام والأنف الأذن والأطفال وكمان معمل تحاليل فورية لمساعدة الاطباق في التشخيص الدقيق وصيدلية متكاملة بها كافة الأدوية الطبية وكل حاجة متوفرة، منوهًا "جينا نقدم خدمتنا للأهالي".

  

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نطمح لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 400 مستحق

تابع، مسئول القافلة الطبية بإحدى الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أن هدف قافلة ستر وعافية هو الوصول لكل أهالي مساكن نوال عثمان، مشيرًا إلى أن أدني أرقام تطمح القافلة لتحقيقها هي تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 400 لـ 500 مستحق، منوهًا:« نفسنا الناس كلها تيجي».

أوضح أنه هناك بعض الحالات التي ستستمر قافلة « ستر وعافية» في متابعتها بعد انتهاء القافلة، والتي تتمثل في العمليات الجراحية والاشعة والتحاليل الطبية، مشيرًا إلى أن:« جهزنا المكان في خلال اسبوع بمركز شباب عثمان وورفرنا كافة المستلزمات اللى هتساعدد الأطباء»

إطلاق المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" بالقاهرة

و أطلق  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" الأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف، تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وغيرها من الأنشطة.

ستر وعافية مساكن نوال الجمعيات الأهلية وا 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 التحالف الوطني للعمل الأهلي مسئول القافلة الطبية

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