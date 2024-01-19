الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعة فى تنظيم "ستر وعافية": أحب مساعدة الكبار ويكفينى دعاؤهم

ستر وعافية
ستر وعافية

جاء الكشافة في الصفوف الأولى باليوم الثاني من مبادرة  "ستر وعافية"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في مركز شباب نوال عثمان، بمساكن نوال عثمان،  بمدينة 6 أكتوبر.

اقتصر دور أطفال الكشافة في توجيه المواطنين الوافدين للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقالت الطفلة أمل أشرف، إحدى المتطوعات في تنظيم مبادرة ستر وعافية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لـ“الدستور”، إن دورها يتبلور في مساعدة كبار السن في الدخول للعيادات الطبية، لتوقيع الكشف عليهم، منوهة: "بحب أساعد الكبار قوي علشان بيدعولي".

تابعت الطفلة، ١٣ عامًا، أن الكشافة دربوها منذ أيام على التعامل مع كبار السن، مضيفة أن أهلها وذويها داعمون لها.

 أضافت، أن الكشافة تعطي الطفل نشاطًا ولباقة كبيرة جدًا في التعامل مع الكبار.

يأتي ذلك في ظل جهود اليوم الثاني لمبادرة ستر وعافية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في منطقة مساكن نوال عثمان في مدينة ٦ أكتوبر.

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بدء فعاليات مبادرة "ستر وعافية" في 6 أكتوبر

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تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" بمحافظة القاهرة

وكان  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد أطلق اليوم، المرحلة الـ27 من قوافل «ستر وعافية» الأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف.

وعرضت إحدى الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الملابس لعرضها وتجهيزها لتقديمها إلى المواطنين الوافدين على المبادرة للحصول على خدماتها، التي تضمنت القوافل الطبية والترفيهية للأهالي.
ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مركز شباب نوال عثمان العديد من الخدمات يأتي في مقدمتها القافلة الطبية والتي تضم 10 تخصصات هي (باطنة– جلدية– نساء– أسنان– رمد– أطفال– أنف وأذن)  للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

مساكن نوال عثمان 6اكتوبر ستر وعافية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي القوافل الطبية

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توافد أهالى 6 أكتوبر على قافلة "ستر وعافية" الطبية

مستفيدو قافلة "ستر وعافية" بأكتوبر: الخدمة 5 نجوم.. والمعاملة ممتازة

قافلة "ستر وعافية" تدعم المشاركة المجتمعية للأطفال

مسؤول القافلة الطبية لـ"ستر وعافية": تضم 10 تخصصات لخدمة أهالي 6 أكتوبر

متطوع في "ستر وعافية": الأطفال يتحملون مهمة تنظيم المبادرة

"أطفال الكشافة" يسهلون حصول المواطنين على خدمات "ستر وعافية"

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