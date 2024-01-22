الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 وموعد الترم الثاني

الصف الثاني الإعدادي
الصف الثاني الإعدادي

يبحث العديد من المواطنين عن نتيجه الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024، ويسعى العديد من المواطنين لمعرفة نتيجه الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024، حيث أعلنت عدد من المديريات أن نتائج صفوف النقل سوف تكون فى المدرسة. 

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

فى هذا السياق تنشر الدستور كل ما تريد معرفته عن نتيجه الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024.

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يمكنك معرفة نتيجة الصف الثاني الإعدادى من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث تعلن الوزارة عن النتيجة من خلال موقعها الرسمى عبر الرابط التالى هنا.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخطوات التى يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الصف الثاني الاعدادى الترم الاول لعام 2024.

طريقة استخراج نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

تسجيل الدخول الى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم.

الدخول على رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي.

اختيار نتيجة الصف الثاني الاعدادى.

اختيار المحافظة.

إدخال اسم الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

تظهر لك النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب.

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول جميع المحافظات 

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 لجميع المواد الدراسية

موعد الترم الثاني 2024

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتائج سوف تكون متوفرة فى المدارس خلال الاسايبيع القليلة المقبلة على أن يتم إعلانها فى مكان واضح داخل المدرسة وعدم ربطها بدفع المصروفات المدرسية. 

وتستمر إجازة منتصف العام لمدة أسبوعين ويوم السبت 10 من فبراير 2024 سيبدأ الفصل الدراسي الثاني، ووفقأ للخريطة الزمنية فإنه يوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024 ينتهي الفصل الدراسي الثاني، ويوم السبت الموافق 25 من مايو 2024 ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ويوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024 ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، ويوم السبت الموافق 15 من يونيو 2024 ستبدأ امتحانات الثانوية العامة.

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