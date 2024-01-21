توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 لجميع المواد الدراسية

زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024، مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي، وسنوات النقل جميعها، والذين انتهوا من أداء الامتحانات الأسبوع الماضي، حيث التي بدأت في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي في يوم 16 يناير من ذات الشهر.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024

ويقدم "الدستور" في التقرير التالي‎ توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 والمجموع الكلي لهذه المواد، حيث يحسب الإجمالي من 280 درجة لكل فصل دراسي على حدة، ودرجة النجاح في كل فصل هي 140 لكل المواد.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي 2024

80 درجة المجموع الكلي لمادة اللغة العربية، موزعة كالتالي:

درجة للامتحان النهائي. 64 درجة

درجات للاختبارات الشهرية 8 درجات

درجات للسلوك والمواظبة 8 درجات

توزيع درجات اللغة الإنجليزية

60 درجة المجموع الكلي لمادة اللغة الانجليزية، موزعة كالتالي:

درجة للامتحان النهائي 48 درجة

درجات للاختبارات الشهرية 6 درجات

درجات للسلوك والمواظبة 6 درجات

توزيع درجات الدراسات الاجتماعية

40 درجة المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية، موزعة كالتالي:

درجة للامتحان النهائي 32 درجة

درجات للاختبارات الشهرية 4 درجات

درجات للسلوك والمواظبة 4 درجات

توزيع درجات مادة الرياضيات

60 درجة المجموع الكلي لمادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الإعدادي 2024، موزعة كالتالي:

درجة للامتحان النهائي 48 درجة

درجات للاختبارات الشهرية 6 درجات

درجات للسلوك والمواظبة 6 درجات

توزيع درجات مادة العلوم

40 درجة المجموع الكلي لمادة العلوم، موزعة كالتالي:

درجة للامتحان النهائي، 32 درجة.

درجات للاختبارات الشهرية 4 درجات.

درجات للسلوك والمواظبة 4 درجات.

مواد لا تضاف للمجموع الكلي

40 درجة التربية الدينية وتحتسب منفصلة.

20 درجة النشاط الفني تحتسب منفصلة.

20 درجة الحاسب الآلي وتحتسب منفصلة.