ننشر توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024

تُعد درجات الصف الثاني الثانوي مرحلة مهمة في حياة الطلاب، حيث أنها تحدد مسارهم التعليمي في المرحلة القادمة، سواء كانت الثانوية العامة أو الدبلوم الفني. لذلك، يحرص الطلاب على معرفة توزيع درجات المواد الدراسية المختلفة في الصف الثاني الثانوي، وذلك حتى يتمكنوا من التخطيط لمستقبلهم الدراسي.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024، حيث بلغ المجموع النهائي للدرجات 280 درجة، ويتم تقسيم هذا المجموع على الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ليكون المجموع النهائي للفصل الدراسي الأول 140 درجة.

وفيما يلي توزيع درجات المواد الدراسية المختلفة في الصف الثاني الثانوي 2024:

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

اللغة العربية: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.

الرياضيات: 40 درجة.

الكيمياء: 20 درجة.

الفيزياء: 20 درجة.

التاريخ: 30 درجة.

الجغرافيا: 30 درجة.

علم النفس: 30 درجة.

الفلسفة: 30 درجة.

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توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024

اللغة العربية: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.

الرياضيات: 40 درجة.

الأحياء: 20 درجة.

الحاسب الآلي: 20 درجة.

الاقتصاد: 30 درجة.

الجغرافيا: 30 درجة.

الفلسفة: 30 درجة.

يتم تقييم الطلاب في الصف الثاني الثانوي من خلال مجموعة من الاختبارات، منها:

الامتحانات الإلكترونية: يتم عقد امتحانات إلكترونية في جميع المواد الدراسية، وتمثل 50% من درجات المادة.

الامتحانات الورقية: يتم عقد امتحانات ورقية في المواد الدراسية التي لا تصلح للتقييم الإلكتروني، وتمثل 25% من درجات المادة.

اختبارات الشهر: يتم عقد اختبارات شهرية في جميع المواد الدراسية، وتمثل 25% من درجات المادة.

يساهم توزيع درجات الصف الثاني الثانوي في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، منها:

مساعدة الطلاب على التخطيط لمستقبلهم الدراسي.

توفير فرص عادلة لجميع الطلاب للنجاح.

ضمان جودة التعليم في الصف الثاني الثانوي.