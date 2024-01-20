السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي

تُعد درجات الصف الثاني الثانوي مرحلة مهمة في حياة الطلاب، حيث أنها تحدد مسارهم التعليمي في المرحلة القادمة، سواء كانت الثانوية العامة أو الدبلوم الفني. لذلك، يحرص الطلاب على معرفة توزيع درجات المواد الدراسية المختلفة في الصف الثاني الثانوي، وذلك حتى يتمكنوا من التخطيط لمستقبلهم الدراسي.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024، حيث بلغ المجموع النهائي للدرجات 280 درجة، ويتم تقسيم هذا المجموع على الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ليكون المجموع النهائي للفصل الدراسي الأول 140 درجة.

وفيما يلي توزيع درجات المواد الدراسية المختلفة في الصف الثاني الثانوي 2024:

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

 

اللغة العربية: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.

الرياضيات: 40 درجة.

الكيمياء: 20 درجة.

الفيزياء: 20 درجة.

التاريخ: 30 درجة.

الجغرافيا: 30 درجة.

علم النفس: 30 درجة.

الفلسفة: 30 درجة.

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رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024

 

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024

 

اللغة العربية: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.

الرياضيات: 40 درجة.

الأحياء: 20 درجة.

الحاسب الآلي: 20 درجة.

الاقتصاد: 30 درجة.

الجغرافيا: 30 درجة.

الفلسفة: 30 درجة.

 

لمعرفة نتائج صفوف النقل.. رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2024

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات 2024

 

يتم تقييم الطلاب في الصف الثاني الثانوي من خلال مجموعة من الاختبارات، منها:

الامتحانات الإلكترونية: يتم عقد امتحانات إلكترونية في جميع المواد الدراسية، وتمثل 50% من درجات المادة.

الامتحانات الورقية: يتم عقد امتحانات ورقية في المواد الدراسية التي لا تصلح للتقييم الإلكتروني، وتمثل 25% من درجات المادة.

اختبارات الشهر: يتم عقد اختبارات شهرية في جميع المواد الدراسية، وتمثل 25% من درجات المادة.

يساهم توزيع درجات الصف الثاني الثانوي في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، منها:

مساعدة الطلاب على التخطيط لمستقبلهم الدراسي.

توفير فرص عادلة لجميع الطلاب للنجاح.

ضمان جودة التعليم في الصف الثاني الثانوي.

 

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