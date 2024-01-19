لمعرفة نتائج صفوف النقل.. رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024

بدأ أولياء أمور صفوف النقل وكذلك التلاميذ فى عملية البحث عن نتائج الترم الأول بعد الانتهاء من أداء الإمتحانات على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيتها اتاحت محافظة القاهرة مايعرف بـ "بوابة نتائج التعليم الأساسى 2024 " والتي يمكن الدخول إليها من خلال الرابط الخاص بها ومن ثم معرفة النتائج فور الإعلان عنها باستخدام رقم جلوس الطالب.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024

تصدر من خلال " بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 " نتيجة امتحانات الترم الأول لمختلف الصفوف التعليمية الخاصة لتلاميذ محافظة القاهرة.

ويمكن الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الاساسى 2024 من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

ولمعرفة نتيجة الطلاب فى مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة من خلال رقم الجلوس يرجى اتباع التالي:

الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

اختيار الصف الدراسي الراغب في معرفة نتيجته

وضع الرقم القومي للطالب من شهادة الميلاد

تسجيل الصف الدراسي العام الدراسي الفصل الدراسي

الضغط على كلمة بحث

نتيجة كل مديرية على حدة والنتيجة تقديرية

نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال منشور لها على موقعها الالكتروني بأن نتيجة الصفوف الدراسية ستظهر في كل مديرية تعليمية على حدة وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، وستظهر النتيجة بنظام التقديرات وليس بالدرجات.

الألوان تقييم نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي

وتكون الألوان هي الموضح لتقدير كل طالب وتشير الألوان إلى التقديرات التالية:

اللون الأزرق الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات وتتراوح درجته من 85 درجة إلى 100 درجة

اللون الأخضر الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وتتراوح دراجته لأكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة

اللون الأصفر الطالب بحاجة لبعض الدعم وتتراوح درجته أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة

اللون الأحمر الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، من 1 لأقل من 50 درجة.