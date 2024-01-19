الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات 2024

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

تعد بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات 2024 من أهم المواقع الإلكترونية التي يبحث عنها الطلاب وأولياء أمورهم في مصر، وذلك للحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات

وتوفر بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات 2024 نتائج الطلاب في جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بمحافظة القاهرة.

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 من خلال بوابة التعليم الأساسي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي:https://eduserv.cairo.gov.eg/ 

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر "عرض النتيجة".

وسيتم عرض نتيجة الطالب على الفور، والتي تتضمن درجاته في جميع المواد الدراسية.

موعد ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

لم تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية حتى الآن موعد ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، ولكن من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح.

بوابة التعليم الاساسي 

وتوفر بوابة التعليم الاساسي نتائج الامتحانات لكل من:

  • المرحلة الابتدائية

الصف الرابع الابتدائي

الصف الخامس الابتدائي

الصف السادس الابتدائي

  • المرحلة الإعدادية

الصف الأول الإعدادي 

الصف الثاني الإعدادي

الصف الثالث الإعدادي

لأولياء الأمور.. تعرف على رابط بوابة التعليم الأساسي 2024

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول.. رابط الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة

 

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة من خلال الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/

اختيار "نتائج سنوات النقل".

اختيار "نتيجة الصف السادس الابتدائي".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر "عرض النتيجة".

وسيتم عرض نتيجة الطالب على الفور، والتي تتضمن درجاته في جميع المواد الدراسية.

 

توزيع درجات نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة

 

-اللون الأزرق يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة، وتكون نسبة تقديره من 85 إلى 100%.

- اللون الأخضر يشير إلى أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وتكون نسبتها من 65 لأقل من 85%.

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم ويأتي تقييمه من 50 لأقل من 65%.

- اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الدعم، ويتم تقييمه من 1 لأقل من 50%. التظلمات على نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة

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