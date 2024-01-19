الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لأولياء الأمور.. تعرف على رابط بوابة التعليم الأساسي 2024

امتحانات
امتحانات

اقتربت جميع امتحانات نصف العام لجميع الصفوف الدراسية النقل والشهادة الإعدادية من الانتهاء وبداية إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

لذلك يبحث الكثير من الناس عن بوابة نتائج التعليم الأساسي التي تعرض كل مايخص الطلاب ونتائج امتحاناتهم، في جميع المحافظات.

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حجازى: التربية السليمة أساس التعليم وبناء شخصية الطالب

 

وقد تم الإعلان عن نتيجة سنوات النقل للشهادة الابتدائية بعد انتهاء عمليات التصحيح التي بدأت فور انتهاء المدارس من امتحانات صفوف النقل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 بالرقم القومي.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024

الآن يستطيع أولياء أمور طلاب صفوف النقل الاستعلام عن نتيجة امتحانات ابنائهم ونتيجة الصف الرابع الابتدائي ونتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف السادس الابتدائي بعد اعتمادها من خلال زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2024 واتباع الخطوات التالية:

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى عبر بوابة التعليم الأساسى 2024

 

نتائج الامتحانات 2024


الضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 التالي 
https://eduserv.cairo.gov.eg


الخطوة الثانية:
القيام بإدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة الثالثة:
القيام باختيار المرحلة الدراسية.

الخطوة الرابعة:
القيام باختيار الصف الدراسي (الرابع أو الخامس أو السادس).

الخطوة الخامسة:
القيام باختيار العام الدراسي (2023 ،  2024).

الخطوة السادسة:
القيام باختيار الفصل الدراسي (الأول).

الخطوة السابعة:
القيام بالضغط على عرض نتائج الامتحانات.

 

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التعليم تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

 


موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

وقد اعلنت المدارس نتيجة الصف الرابع الابتدائي فور انتهاء عمليات التصحيح، والتي تم الإعلان عنها في المدارس مجانًا للطلاب، وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفيرها الكترونيًا للمديريات التي لديها موقع الكتروني لعرض النتيجة، ومنها بوابة نتائج التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة.

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نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول بوابة التعليم الأساسي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم نشرها عبر بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات، فور الانتهاء من تجهيزيها واعتمادها، على الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول، من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط، فور اعتمادها رسميًا من المدارس، وكذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي، والمتوقع اعلانها خلال ايام قليلة وقبل بداية اجازة نصف العام التي تبدأ نهاية يناير الجاري.

بوابة التعليم الأساسي بوابة التعليم الأساسي 2024 نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف الأول الثانوي نتيجة الصف الثاني الثانوي

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