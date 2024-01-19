لأولياء الأمور.. تعرف على رابط بوابة التعليم الأساسي 2024

اقتربت جميع امتحانات نصف العام لجميع الصفوف الدراسية النقل والشهادة الإعدادية من الانتهاء وبداية إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

لذلك يبحث الكثير من الناس عن بوابة نتائج التعليم الأساسي التي تعرض كل مايخص الطلاب ونتائج امتحاناتهم، في جميع المحافظات.

وقد تم الإعلان عن نتيجة سنوات النقل للشهادة الابتدائية بعد انتهاء عمليات التصحيح التي بدأت فور انتهاء المدارس من امتحانات صفوف النقل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 بالرقم القومي.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024

الآن يستطيع أولياء أمور طلاب صفوف النقل الاستعلام عن نتيجة امتحانات ابنائهم ونتيجة الصف الرابع الابتدائي ونتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف السادس الابتدائي بعد اعتمادها من خلال زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2024 واتباع الخطوات التالية:

نتائج الامتحانات 2024



الضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 التالي

https://eduserv.cairo.gov.eg



الخطوة الثانية:

القيام بإدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة الثالثة:

القيام باختيار المرحلة الدراسية.

الخطوة الرابعة:

القيام باختيار الصف الدراسي (الرابع أو الخامس أو السادس).

الخطوة الخامسة:

القيام باختيار العام الدراسي (2023 ، 2024).

الخطوة السادسة:

القيام باختيار الفصل الدراسي (الأول).

الخطوة السابعة:

القيام بالضغط على عرض نتائج الامتحانات.



موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

وقد اعلنت المدارس نتيجة الصف الرابع الابتدائي فور انتهاء عمليات التصحيح، والتي تم الإعلان عنها في المدارس مجانًا للطلاب، وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفيرها الكترونيًا للمديريات التي لديها موقع الكتروني لعرض النتيجة، ومنها بوابة نتائج التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم نشرها عبر بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات، فور الانتهاء من تجهيزيها واعتمادها، على الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول، من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط، فور اعتمادها رسميًا من المدارس، وكذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي، والمتوقع اعلانها خلال ايام قليلة وقبل بداية اجازة نصف العام التي تبدأ نهاية يناير الجاري.