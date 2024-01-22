انفجار أسطوانة غاز في وجه ربة منزل بالفيوم

أصيبت ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة اليوم بعد إن انفجرت في وجهها إسطوانة غاز أثناء قيامها بطهي الطعام بمنزلها بقرية فيديمين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد إصابة ربة منزل بحروق نتيجة انفجار أسطوانة غاز أثناء قيامها بطهي الطعام داخل منزلها بعزبة الحلفاية التابعة لقرية فيديمين.

وعلى الفور، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وتبين إصابة ربة منزل بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة، فيما تم نقل المصابة الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.